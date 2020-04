Prezident Slovenskej spoločnosti infektológov Pavol Jarčuška o COVID-19: Čo vieme o testoch na protilátky?

Slovensko sa v súvislosti s koronavírusom teší nízkemu počtu nakazených!

Zdá sa, že prvú vlnu pandémie sme zvládli, no väčšina z nás si kladie otázku, čo bude ďalej. Pomôžu nám testy na protilátky odhaliť skutočný počet Slovákov, ktorí ochorením prešli? Nový Čas sa rozprával s prezidentom Slovenskej spoločnosti infektológov a členom Národného krízového klinického tímu profesorom Pavlom Jarčuškom (56) aj o tom, čo už po mesiaci a pol vieme o COVID-19 a prečo musíme myslieť aj na druhú vlnu pandémie.

Dvaja, traja, sedem nakazených - o čom svedčia tieto čísla?

Svedčí to o niekoľkých faktoch. Prvý fakt je, že Slováci sú skutočne jedným z najzodpovednejších národov vo vzťahu ku koronavírusu. Poctivo nosíme rúška a máme pomerne dobre nastavený systém v najohrozenejších skupinách - DSS či marginalizovaných skupinách. Na druhej strane musíme lepšie pretestovať rizikové skupiny – teda pokračujeme v rómskych osadách, DSS a tiež u tých, ktorí prichádzahú zo zahraničia.

Netestujeme nesprávnych ľudí, keď máme z tisícov otestovaných pár nakazených?

- Pár testov je určite komerčných, kde je veľká pravdepodobnosť, že bude test negatívny. Do istej miery to nahrádza epidemiologickú štúdiu v zdravej populácii, kde nám to hovorí, že tam sa to ochorenie nešíri, čo je nesmierne dobrá správa. Nie sme v štádiu nekontrolovateľného komunitného šírenia, u nás u každého pozitívneho človeka vieme dohľadať kontakty alebo zdroj, čo nám umožňuje dobrý epidemiologický zásah.

Koľko Slovákov mohlo koronavírusom prejsť bez toho, aby si to uvedomovali?

- To vám o Slovensku a o akejkoľvek krajine nepovie v danej situácii nikto. Vysvetlím prečo. Prvý spôsob je, že priamo odhalím ochorenie, to sú tie PCR testy, ktoré sa robia v skafandrických oblekoch, a druhý spôsob je dôkaz protilátok. Protilátky hovoria o tom, či som prišiel s ochorením do kontaktu, a tie sa v čase vyvíjajú.

Tu treba povedať, že štúdie, ktoré boli robené, boli veľmi prekvapivé, že ľudia, ktorí prekonali veľmi ľahkým spôsobom koronavírusovú infekciu, nevytvorili dostatočné množstvo protilátok tak, že by sa dala identifikovať komerčnými testmi, ani tými najlepšími.

Na základe toho teda my teraz nevieme zodpovedať vašu otázku, ale máme štúdie z Nemecka, Česka, kde sa tiež jedna štúdia uzatvára, že nie je až taký veľký podiel tých, ktorí prekonali koronavírusovú infekciu a nevedeli o tom. Šéf WHO v úvode pandémie hovoril o 60 – 70 % nakazených, no česká prevalenčná štúdia hovorí, že len menej ako 1 % má nejaké protilátky.

Čo odhalí protilátkový test? Odhalí, že som prekonala ochorenie aj 4 mesiace spätne?

- Ak ste prekonali ochorenie, ktoré malo nejaký klinický priebeh, tak ho odhalí. Pretože protilátky sa vytvárajú u ľudí, ktorí mali mierny, stredný a závažný priebeh. U tých bezpríznakových sa protilátky tvoria veľmi zriedkavo. Dajme tomu, že niekto mal zápal priedušiek s horúčkou, s bolesťami svalou a kĺbov napríklad vo februári a nemyslelo sa vtedy ešte na koronavírus. Ten človek mal vytvoriť protilátky a test by mal odhaliť, že to prekonal.