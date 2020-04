Bohemia je na suchu: Prepustia posádku legendárnej lode?

Roky o ňu bojovali a až vlani sa im ju podarilo priviezť na východ Slovenska.

Záujem o loď Bohemia bol na Domaši obrovský, a preto mala tento rok vyplávať už pred Veľkou nocou. Najali domácich chlapov ako posádku, ktorí pre novú prácu dokonca dali výpovede v predchádzajúcich zamestnaniach. Koronavírus však zhatil všetky plány. Hrozí, že posádku prepustia. Pre pandémiu nemajú na mzdy.

Na Domaši mali minulý rok problém s obsluhou lode. Kapitána našli dokonca až pri Nitre. „Ale povedali sme si, že keď má loď slúžiť aj na rozvoj zamestnanosti v regióne, posádka by mala byť domáca. Preto sme poslali na kapitánske školenie obyvateľa našej dediny. Aj lodník a jeho pomocník sú od nás,“ vraví Radovan Kapraľ, starosta obce Kvakovce (okr. Vranov nad Topľou), ktorá loď prevádzkuje.

Muži pre to dali výpoveď v predchádzajúcich zamestnaniach a teraz hrozí, že zostanú bez príjmu. „Dvanásť rokov som pracoval ako kamionista, narodilo sa nám však dieťatko, preto som rád prijal ponuku na kapitána. Zložil som náročné skúšky a teraz to vyzerá, že prídem o robotu, ktorá sa ešte ani poriadne nerozbehla. Asi sa budem musieť vrátiť ku kamiónom,“ povedal novopečený kapitán Matúš Ondovčák (33). Jeho kolega - lodník František Puškáš je na tom podobne: „Ja som dal výpoveď v autoservise. Práca lodníka ma lákala a nemusel by som dochádzať kilometre do roboty. Čo však budem robiť, keď ma prepustia, to netuším. Do servisu ma už asi nevezmú a keďže mám pred dôchodkom, v tejto situácii si budem inú robotu hľadať ťažko...“

Podľa starostu obci vydržia peniaze na mzdy pre ľudí z lode ešte na apríl. „Obce totiž nemajú nárok na pomoc od štátu. Písal som aj na ministerstvo, ako máme v takomto prípade postupovať a či nám môžu pomôcť, ale odpoveď neprišla. Ľudí z lode asi budeme musieť prepustiť a prijmeme ich, až keď sa plavby budú môcť začať,“ dodal R. Kapraľ.