S Kimom či bez neho: USA sa svojho cieľa nevzdajú, nech bude na čele KĽDR ktokoľvek

Spojené štáty budú aj ďalej naliehať na denuklearizáciu KĽDR bez ohľadu na to, kto bude stáť na jej čele. Podľa agentúry Jonhap to v stredu uviedol americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo.

Pompeo tiež povedal, že nemá čo dodať k špekuláciám, že severokórejský vodca Kim Čong-un je ťažko chorý.

"Naše poslanie zostáva rovnaké bez ohľadu na to, čo sa stane v Severnej Kórei v súvislosti s jej vedením," povedal na tlačovej konferencii vo Washingtone americký minister zahraničných vecí. "Naše poslanie zostáva rovnaké, a to je naplnenie dohody, ktorú v Singapure dosiahli prezident Trump a predseda Kim. A to je úplná a overená denuklearizácia (KĽDR)," dodal Pompeo.

Na summite v Singapure, ktorý sa konal v júni 2018, sa americký prezident Donald Trump a Kim Čong-un dohodli, že sa budú spoločne usilovať o úplnú denuklearizáciu KĽDR výmenou za zmiernenie sankcií, ktoré USA na túto krajinu uvalili. Napriek dvom následným stretnutiam Trumpa s Kimom sa však pokrok v rokovaniach o likvidácii severokórejského jadrového arzenálu dosiahnuť nepodarilo.