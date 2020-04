Chorvátsko rokuje s viacerými krajinami o možnostiach turizmu: Pôjdu Slováci v lete k moru?

Chceli by ste si po mesiacoch izolácie užiť voľnosť?

Odmeniť aj svoje deti a vziať ich k moru? Chorvátsko je pripravené otvoriť hranice. Minister turizmu Gari Cappelli rokuje s viacerými krajinami o možnostiach letných dovoleniek, medzi nimi aj s nami. Vytvoriť by sa mali pozemné a letecké koridory. Všetko bude závisieť od epidemiologickej situácie.

Jadran sa volá aj Slovenské more. A tento rok to môže platiť dvojnásobne. Šanca tráviť dovolenku v Chorvátsku sa črtá jasnejšie. Premiér Andrej Plenković už uvoľnil obmedzenia s cieľom znova naštartovať ekonomiku. Pomaly otvára obchody aj školy, no celý proces sprevádzajú odporúčania a nariadenia zo strany epidemiológov. Vyjadril sa, čo sa týka turizmu, že každý sa snaží nájsť model toho, ako otvoriť hranice pre dovolenkárov počas leta.

Zdôrazňuje, že to nie je len prianie Chorvátska a že jeho vláda vyjadrila iniciatívu na európskej úrovni. Rokoval zatiaľ s rakúskym kancelárom Sebastianom Kurzom, nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou, maďarským premiérom Viktorom Orbánom, českým premiérom Andrejom Babišom a so slovinským premiérom Janezom Janšom. Práve so Slovinskom majú najpreviazanejšie vzťahy vzhľadom na to, koľko Slovincov vlastní v Chorvátsku nehnuteľnosti, lode či iný majetok. Minister turizmu Gari Cappelli povedal, že Slovinci budú jednoznačne prvými turistami.

S ostatnými krajinami rokujú, ako vytvoriť pozemné alebo letecké koridory. Štátny tajomník slovenského ministerstva zahraničných vecí Martin Klus uviedol, že Slovensko je súčasťou rokovaní o vytvorení koridorov, a ak bude situácia priaznivá, budeme môcť cestovať na dovolenku aj my. To však za predpokladu, že nám nebudú stúpať počty nakazených. „Máme záujem otvoriť takýto koridor. Detaily toho, ako by mal takýto koridor vyzerať, ešte budeme riešiť s ministerstvom dopravy a s ministerstvom hospodárstva,“ uviedol Klus pre SITA. Na túto tému absolvoval telefonické rozhovory s predstaviteľmi V4 a s chorvátskym veľvyslancom.

O podmienkach sa rokuje

To, či budeme naozaj cestovať, rozhodne epidemiologická situácia v krajinách, ktorých sa to týka, a tiež to, či otvoria svoje hranice. Chorvátsko napríklad otvorí hranice a umožní svojim občanom cestovať do cudziny už koncom mája. Jedným z opatrení, o ktorých krajiny stále rokujú, je napríklad aj negatívny test na koronavírus. Zatiaľ nie je stanovené, ako dlho by platil, hovorí sa maximálne o 30-dňovej lehote. Rovnako nie je jasné, či by bol test potrebný len pri vycestovaní alebo aj pri návrate.

To sú detaily, ktoré sa budú ešte do leta dolaďovať. K možnosti koridoru do Chorovátska sa vyjadril minister zahraničných vecí Ivan Korčok. Podľa neho bude všetko závisieť od epidemiologickej situácie. On sám však radšej by privítal, ak by Slováci dovolenkovali doma. „Ja by som si želal jeden veľký koridor cez Slovensko v lete. Aby sme si my, občania Slovenskej republiky, dožičili to, že v tomto zvláštnom a ťažkom roku, dáme šancu sami sebe, aby sme spoznali našu krásnu krajinu,“ uviedol.