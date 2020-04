Dusno medzi Českom a Ruskom: Minister zahraničia Korčok reaguje

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR rešpektuje suverénne právo príslušných českých orgánov prijímať rozhodnutia, ktoré sú ich vnútornou záležitosťou.

Uviedol to v stredu po stretnutí s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou minister zahraničných vecí SR Ivan Korčok (nominant SaS), ktorý tak reagoval na súčasné napätie medzi Českou republikou a Ruskou federáciou v súvislosti so sochou maršála Ivana Koneva.

"Vidíme, že historické otázky naďalej môžu aj dnes prerásť do napätí medzi štátmi. Zaregistrovali sme vyhlásenie na českej strane, ktoré zdôrazňuje očakávanie, že so sochou bude narábané dôstojne, ale zároveň chcem dodať, že rešpektujeme suverénne právo príslušných českých orgánov prijímať rozhodnutia, ktoré sú ich vnútornou záležitosťou a to vrátane tých, ktoré sa týkajú symbolov a pamätníkov na jej území," povedal Korčok. Dodal, že celú záležitosť rezort diplomacie pozorne sleduje.

Podľa ministra zahraničných vecí ČR Tomáša Petříčka je Česko pripravené rokovať o presune sochy sovietskeho maršála Ivana Koneva do Ruska. Radnica Prahy 6 dala sochu Koneva z Námestia Interbrigády odstrániť začiatkom apríla a chcela ju umiestniť do múzea. Na jej mieste má byť pamätník účastníkov Májového povstania pražského ľudu.

Moskva proti odstráneniu Konevovej sochy protestovala. Minister obrany Sergej Šojgu požiadal svojho českého partnera Lubomíra Metnara, aby Česko sochu odovzdalo Rusku. Metnar to však odmietol s tým, že socha nepatrí štátu, ale mestu Praha.

Odstránenie sochy v Prahe malo dohru aj v tom, že starosta mestskej časti Praha 6 Ondřej Kolář musel 22. apríla dostať policajnú ochranu, pretože v súvislosti s kauzou dostával vyhrážky.