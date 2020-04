Slovensko rozvoňal najznámejší prírodný parfum: Na orgováne si aj pochutíte

Celá krajina rozkvitla orgovánmi. Mohutné kríky s voňavými fialovými či bielymi kvetmi sú ozdobami sídlisk a záhrad.

Odkiaľ sa u nás vzali? Mnohí možno ani netušia, že na kvetoch orgovánu si môžu aj pochutiť. Orgovány sa pôvodne vyskytovali iba na severnej pologuli, ale nie všade. „V Amerike, prirodzene nerastie orgován, v Európe dva druhy, tri-štyri na Blízkom východe a väčšina má domov v Himalájach, Číne, Kórei,“ vysvetľuje dendrológ Peter Hoťka zo SAV.

Aj keď bežný smrteľník rozoznáva dva druhy orgovánu – biely a fialový, v skutočnosti je druhov, variet a krížencov až 600! V ľudovom liečiteľstve sa z kvetov varil čaj na bolesti hlavy a aj dnes odvážnejší kuchári používajú jedlé kvety orgovánu na ozdobu jedál či nápojov.

Orgován môže vyvolať alergickú reakciu

Etela Janeková, všeobecná lekárka, internistka

- Pokiaľ má niekto alergiu na orgován, samozrejme, že mu vadí. Keďže v kvetoch sú peľové súčasti, je to ako u iných kvetov a rastlín - vyvoláva alergickú reakciu. Niektoré druhy orgovánu majú výraznejšiu vôňu, ak to niekomu vadí, nemal by si ho dávať do vnútorných priestorov. Ale u nealergika je to iba pocitové, niekomu sa určitá vôňa páči, iná mu nevyhovuje.