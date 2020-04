Prekonala Kvitová koronavírus? Tréner českej tenistky prišiel s podozrením, kde sa mohla nakaziť

Skoro si vykašľala pľúca! Česká tenisová hviezda Petra Kvitová (30) sa podľa svojho trénera počas februárového turnaja WTA v ruskom Petrohrade možno nainfikovala zákerným novým typom koronavírusu. Pre TV NOVA to prezradil bývalý 74. hráč sveta Jiří Vaněk.

Kvitová (12. vo WTA) s Vaněkom si občas zatrénujú na kurtoch pražskej Sparty. Bez kondičných trénerov. Slovák Ivan Trebatický a Nemec Florian Zitzelsberger nemôžu pre pandémiu do Česka vycestovať. „V Petrohrade skrečovala druhé kolo, bolo jej zle, mala dýchacie problémy. Až sme si neskôr vraveli, či už ten COVID-19 neprekonala,“ povedal Vaněk.

Bývalá svetová dvojka momentálne uprednostnila kondičnú prípravu pred tenisom. „Hráme tak dvakrát až trikrát týždenne z dôvodu pohody,“ upresnil Vaněk, ktorý verí, že Petra po pandémii opäť ukáže svoj potenciál. „Možno to bude reštart kariéry, trošku si oddýchne, môže to byť dobré. Ale určite to má v sebe a sama tvrdí, že sa o to chce pobiť. Veľmi sa tešila na olympiádu, škoda, že tento rok nebude,“ uzavrel tréner.