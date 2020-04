Narodeniny Juraja Jakubiska: Oslava bude kvôli koronavírusu bez dôležitej osoby

Uznávaný slovenský režisér a scenárista Juraj Jakubisko (82) je na slovenskej filmovej scéne aktívny viac než päťdesiat rokov.

Len pred pár mesiacmi dokončil pokračovanie k obľúbenej rozprávke Perinbaba, a hoci sa na filmový dôchodok ešte nechystá, všetok svoj voľný čas trávi momentálne len doma. V ochrannej karanténe dokonca oslávil obdivuhodný vek, ktorým sa môže hrdo pýšiť.

Hoci Jakubisko už narodeninové oslavy nerobí, teší sa, že tu stále môže byť. „Priznám sa, že veľmi tie narodeniny neoslavujem. Hlavne v mojom veku. Keby tá osmička išla dozadu a bolo by to 28 rokov, možno by to bolo veselšie,“ prezradila legenda mnohých českých a slovenských filmov. Svoj veľký deň si však pripomína každý rok klasickým jedlom. Tento rok mu však pri stole bude chýbať jeden z najdôležitejších ľudí.

„Už je taká tradícia, že Deana urobí kačicu. Hoci náš syn nepríde a sme sami, aj tak to bude pekné,“ povedal s úsmevom. Sympatický pán i v takýchto ťažkých chvíľach myslí na fanúšikov, preto im posiela milé úslovie, ktoré vymyslel len pred pár dňami. „Nech nám našu radosť v duši ani rúško nenaruší. Verme, že sa všetci spolu stretneme na Vianoce v kine silnejší,“ dodal Jakubisko. Ten sa pre nebezpečný koronavírus zdržuje len doma. Okrem vysokého veku patrí do ohrozenej skupiny ľudí aj preto, že pred ôsmimi rokmi podstúpil transplantáciu srdca