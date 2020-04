Rešart Fortuna ligy možný už v tomto dátume, v hre skrátenie aj predčasné ukončenie súťaže

Slovenská futbalová Fortuna liga sa neobnoví skôr ako začiatkom júna. O odklade najvyššej súťaže do 31. mája rozhodlo Prezídium Únie ligových klubov (ÚLK) online hlasovaním počas stredajšej videokonferencie.

"Videokonferencia všetkých klubov Fortuna ligy posúdila aktuálnu situáciu s pandémiou COVID-19. Na prvom mieste je zdravie - zdravie hráčov, funkcionárov, fanúšikov, ale aj celej verejnosti. S ohľadom na to akceptujeme nariadenia štátnych orgánov a budeme s nimi konzultovať náš plán na prípadný reštart nadstavbových častí Fortuna ligy v sezóne 2019/2020. V tejto fáze ide o predbežný termín reštartu súťaže a najoptimistickejší variant. Všetko závisí od rozhodnutí na úrovni vlády v zmysle postupného uvoľňovania opatrení," uviedol na webe Únie ligových klubov jej prezident Ivan Kozák.

Najoptimistickejší možný termín reštartu súťaže je 6. júna. Fortuna liga by vtedy mohla pokračovať prvým kolom nadstavby. "To v prípade, ak budeme pokračovať v štandardnom režime, teda za predpokladu, že odohráme plných desať kôl nadstavby. Spolu s klubmi sa zaoberáme ale aj skráteným modelom, či prípadným predčasným ukončením súťaže. Konkrétny plán musíme odkomunikovať smerom k štátnym inštitúciám, aby sme mohli jednotlivé termíny potvrdiť nielen UEFA, či klubom, ale aj športovej verejnosti. Súčasťou takýchto materiálov je presný dátum spustenia kolektívneho tréningového procesu, manuál organizácie stretnutí, či konkrétna termínová listina. Podmienky prípadného reštartu budú známe po vyjadrení štátnych inštitúcií, následne budú predložené členom Prezídia ÚLK a UEFA. Do 25. mája musíme spoločne so SFZ predložiť UEFA všetky relevantné informácie," zdôraznil Kozák.

Prezídium zároveň poverilo vedenie ÚLK pripraviť všetky alternatívy súvisiace s aktuálnym ročníkom Fortuna ligy. ÚLK sa bude zaoberať otázkou plného dokončenia nadstavbových súťaží, skráteným modelom i prípadným predčasným ukončením súťaže.Konkrétny plán bude odkomunikovaný s predstaviteľmi na národnej úrovni, aby mohli byťdoddal prezident ÚLK.