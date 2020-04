Daňový úrad praskal vo švíkoch: Kvôli 2 percentám sme v radoch stáli hodiny!

Keď ľudia vieli ten rad, otočili sa na päte. Redakciu Nového Času upozornili čitatelia na nezvládnutú situáciu na Daňovom úrade v Bratislave.

Čakacie doby na podanie tlačív o 2 percentách z dane sa pohybovali okolo hodiny. "Daňový úrad v Bratislave na Ševčenkovej nezvláda organizáciu odovzdávania dvoch percent. Ľudia prídu, vidia ten rad a odídu. Iné roky mali koncom apríla rozšírené otváracie hodiny a viac pracovníkov, takže to išlo rýchlo," napísala nám čitateľka Darina svoju skúsenosť.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

"Tento rok to vyzerá úplne ináč - nekonečné rady, skrátené otváracie hodiny a ignorácia. Minimálne by mohli ľudí lepšie informovať, lebo na stránke veľa informácií nemajú," hovorí Darina, ktorá by privítala, keby sa dali posalť tlačivá elektronicky. Na úrad sa prišiel pozrieť aj Nový Čas a natrafil tam na Renátu (47): "V rade som stála 45 minút, potrebujem iba opečiatkovať papier na 2 percentá." Jaroslava (44) sa nastála v rade okolo hodiny. "Potrebujem podať daňové priznania," hovorí.