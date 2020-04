Koronavírus trvá na vkus ľudí už trošku dlho. Každý by sa rád zbavil rúška, stretával sa s rodinou a priateľmi a vrátil sa do starých zabehnutých koľají. Počty nakazených ukazujú, že situácia okolo ochorenia COVID-19 je u nás viac ako priaznivá. Znamená to však, že sa môžeme tešiť na dovolenky pri mori? Kam, kedy a či vôbec sa bude dať vycestovať, sme zisťovali u člena krízového štábu a odborníka na tropickú medicínu profesora Vladimíra Krčméryho (59), ktorý nás okrem obáv z druhej vlny pandémie potešil aj dobrými správami.