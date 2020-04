Umelecký kováč zostrojil búdku na testovanie koronavírusu: Chce ju darovať štátu

Prototyp prenosnej búdky na testovanie pacientov podozrivých na ochorenie COVID-19 vyrobil v týchto dňoch vo svojej košickej dielni známy umelecký kováč Vladimír Eperješi.

Zmenil pracovné zameranie! Umelecký Kováč Vladimír Eperješi (44) z Košíc počas pandémie neprestal tvoriť a jeho nápad by mal zaujať najmä zdravotníkov. Poslúži však v prvom rade pacientom, ktorých vzorky teraz odoberajú, aby sa zistilo, či nie sú nakazení. Vyrobil prenosnú vyšetrovňu aj so špeciálnymi rukavicami, ktorá šetrí čas i peniaze.

Ide o dar štátu, pretože tento kováčov prototyp by sa dal využiť hocikde v teréne pri monitorovaní pacientov, ktorým treba akútne odobrať vzorky. "Tak ľudovo by som to nazval Covid búdka, ale ide o vážnu vec. Je to mobilná vyšetrovňa vzoriek, napríklad v osadách, ale aj na parkoviskách, či hraničných priechodoch, pre väčší počet pacientov. Nápad sa zrodil v nedeľu pred týždňom a realizácia trvala len niekoľko dní. Nakreslil som to rýchlo, lebo ma kopla správna múza a verím, že správnym smerom," aj s úsmevom vraví tento skúsený remeselník, ktorého sochy z odpadu sú naozaj zvláštne, jedinečné a aj veľmi zaujímavé.

Železa som mal v dielni dosť, ale plexisklo len tak nekúpite a špeciálne, tzv. pieskovacie rukavice, taktiež. Tie mi prišli až z opačného kúta Slovenska," spomenul Eperješi. A ako vlastne funguje jeho zlepšovák?Je to obrovská výhoda oproti veľkým a ťažkým unimobunkám, no tou najpodstatnejšou je fakt, že zdravotník nepríde priamo do konttaktu s pacientom. Pri odoberaní vzoriek netreba dezinfikovať jeho oblek, lebo je za plexisklom. S pacientom je v kontakte len cez rukávy upevnenými rukavicami a ich dezinfekcia a aj priestoru pred sklom je veľmi rýchla a nenáročná," vysvetlil vynálezca búdky, ktorá je z plechov, tzv. jokloviny, dreva na podlahe a poličke plus plexiskla.

Dorobiť sa dá aj zadná stena. "Je to môj dar štátu, teda ľuďom v prvej línii. Samozrejme, ďalšie kusy viem rýchlo dodať na požiadanie," uviedol autor, ktorého búdky by boli k dispozícii aj pri vyšeteniach iných vírusových ochorení.

