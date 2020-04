Behanie a sauna pred súťažou už odpadli

Člen Juniorského olympijského tímu Slovenského olympijského a športového výboru, ktorý podporujú Nadácia SPP, LYNX a KOOPERATIVA, Alex Barto už má za sebou prvú olympijskú skúsenosť. Pred dvoma rokmi bol na olympijských hrách mládeže v argentínskom Buenos Aires piaty v kategórii do 73 kg. Jeho cieľom je účasť na olympijských hrách 2024 v Paríži.

Džudo učí Alexa Barta každý deň tvrdej práci, veľkému sebazapieraniu, ale aj rešpektu pred súpermi. Pri otázke, čo ho očarilo na športe, ktorému sa venuje, má jasnú odpoveď a bez zaváhania hovorí: „Je to všestranný šport, ktorý rozvíja fyzickú i psychickú stránku človeka. Súperi sa navzájom rešpektujú. Pre mňa je dôležité, že džudo je individuálny šport, súťažím v ňom len za seba.“ Otvoriť galériu Zdroj: Archív Alex Barta

Najskôr začínal s futbalovými tréningami, ale na zelených trávnikoch sa napokon neusadil a loptu dnes naháňa len s partiou džudistov počas tréningov. Zverenec trénerov Jána Gregora a Mareka Matuszeka sa k džudu dostal ako sedemročný. „Vo futbale mi to až tak nešlo, rodičia ma prihlásili na džudo a ja som pri ňom vytrval doteraz. Začali sme na tréningy chodiť s bratom, ten neskôr prešiel na plávanie, ale ja som vytrval. Prvé tréningy ma upútali asi vďaka rôznym hrám na rozvoj obratnosti, postupne som sa naučil rôzne techniky a teraz sa snažím na každom tréningu zdokonaľovať,“ hovorí študent Športového gymnázia v Banskej Bystrici, ktorého v kariére motivuje každé jedno víťazstvo.

Otvoriť galériu Zdroj: Archív Alex Barta

Ako vyzerá bežný deň talentovaného džudistu? Predpoludním absolvuje prípravu v posilňovni, kondičný beh, popoludní po rozcvičke nácvik techník na tatami. „Nechýba ani randori, ako voláme súboj so sparingpartnerom. V rámci prípravy sa venujem aj doplnkovým športom, okrem behu aj plávaniu či futbalu.“

Vzorom Alexa Barta je český olympijský džudista Lukáš Krpálek. Olympijský víťaz z Ria de Janeiro 2016, majster sveta 2014 a 2019 a trojnásobný majster Európy. Raz by chcel dosiahnuť podobné úspechy aj talentovaný devätnásťročný Banskobystričan. V tomto i budúcom roku ešte bude zbierať skúsenosti na juniorských turnajoch, potom sa presunie do kategórie do 23 rokov. V aktuálnom juniorskom svetovom rebríčku v kategórii do 81 kg na 22. mieste. „Medzi moje najväčšie úspechy radím 5. miesta z olympijských hier mládeže 2018 a majstrovstiev Európy juniorov 2019. Keďže súťažím ešte medzi juniormi, na olympijské hry v Tokiu ešte nemôžem myslieť. V Paríži 2024 by som sa však už chcel dostať,“ verí.

Otvoriť galériu Zdroj: JOT

Vlani zmenil váhovú kategóriu, predtým súťažil vo váhe do 73 kg, teraz do 81 kg. Vďaka prechodu už nemusí zhadzovať kilogramy krátko pred súťažami. Pre športovcov z úpolových športov je hmotnosť krátko pred súťažou vždy najväčším strašiakom. Niekedy pri snahe zhodiť váhu prídu aj o výkonnosť. „Dnes už s váhou nemám problém. Predtým som krátko pred súťažou jedol mäso bez prílohy, posledné tri dni pil menej, posledné kilo som zhadzoval krátko pred vážením v saune či behaním. Vždy sa mi to podarilo,“ zaspomínal si študent Športového gymnázia v Banskej Bystrici na nedávnu minulosť.

Otvoriť galériu Zdroj: Archív Alex Barta

Slovenský olympijský a športový výbor, ktorého exkluzívnym partnerom je spoločnosť Tipos, a Nadácia Slovenského olympijského a športového výboru zaradili Alexa Barta druhý rok za sebou do Juniorského olympijského tímu, medzi spoločnosť 24 talentovaných športovcov na základe výkonov z predošlého obdobia. „Finančný príspevok vždy pomôže. Rovnako aj doplnky výživy, ktoré sme dostali. Tento rok pribudla v rámci Juniorského olympijského tímu spolupráca s mentálnym trénerom. Určite ju využijem a verím, že mi pomôže do budúcnosti. Škoda, že som sa vlani nemohol zúčastniť na teambuildingu v Šamoríne. Počul som na toto sústredenie len slová chvály,“ dodal Alex Barto. Projekt Juniorského olympijského tímu je realizovaný aj vďaka finančnej podpore Nadácie SPP.