Nemecká vláda predĺžila varovanie pred cestovaním do zahraničia: Kľúčový dátum, ktorý sa môže meniť

Nemecká vláda predĺžila v stredu platnosť varovania pred vycestovaním do zahraničia z dôvodu pandémie nového koronavírusu až do polovice júna.

Informoval o tom časopis Spiegel s odvolaním sa na príslušný návrh ministerstva zahraničných vecí, ktorý jednotlivé ministerstvá schválili krátko pred zasadnutím vládneho kabinetu.

V návrhu sa uvádza, že zavedené cestovné varovania platia "až do odvolania, najmenej však do 14. júna". Pred týmto termínom má dôjsť k opätovnému prehodnoteniu situácie, a to v úzkej spolupráci so susednými európskymi krajinami.

Dôvodom je, že ani v nasledujúcich týždňoch nebude možné bežné cestovanie do zahraničia, píše sa v návrhu. Prísne opatrenia totiž naďalej platia v medzinárodnej leteckej preprave, a dodržiavať je nutné aj karanténne opatrenia či zákazy vstupu do niektorých krajín.

Cieľom je zabrániť tomu, aby nemeckí dovolenkári hromadne vycestovali do zahraničia - ide o opatrenie zamedzujúce ďalšiemu šíreniu koronavírusu.

Dokument ministerstva zahraničných vecí však neuvádza, či budú môcť ľudia cestovať do zahraničia na letné dovolenky - prázdniny sa v niektorých zo spolkových krajín začínajú už koncom júna.

Varovanie pred vycestovaním do zahraničia týkajúce sa všetkých krajín sveta vyhlásil pre turistov 17. marca šéf nemeckej diplomacie Heiko Maas a aktuálne platilo do 3. mája. Toto opatrenie umožňuje napríklad bezplatne stornovať už zakúpené letenky.