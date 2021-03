Marcellu Molnárovú priviedol k záhradkárčeniu otec: Speváčka má ako spomienku jazvu

Speváčka Marcella Molnárová (55) žije striedavo v mezonetovom byte v Bratislave a v rodinnom dome v Rovinke, kde jej pobyt dobre padne najmä teraz v čase pandémie.

Aj keď záhradka pri dome je menšia, robí v nej všetko - sadí, píli, okopáva, ba dokonca štepí stromy. To ju naučil ešte v detstve jej otec, ktorý bol predsedom záhradkárov.

Už na začiatku pandémie speváčka aj s dcérou Sofinkou trávili chvíle najmä v rodinnom dome. „V období veľkonočných sviatkov sme sa rozhodli presťahovať z mesta sem, lebo v záhrade sú mladé rastlinky, ktoré treba pravidelne polievať. A nakoniec - omnoho lepšie je prežiť obdobie koronavírusu v záhrade ako v meste,“ hovorí.

Úžitková záhradka

Záhradka je síce malá, ale speváčka v nej napriek tomu našla dostatok miesta na rôzne druhy zeleniny, kvetov aj byliniek. „Každá záhrada, i keď je malá, si vyžaduje systematickú starostlivosť - aj táto moja. Sú tu stromy, ktoré treba pravidelne strihať, dokonca zrezávať. Mám tu čerešňu, ktorej som urobila minulý rok rázny rez. Pestujem aj kvety - škoda, že ešte nie je ich čas, aby ste na fotkách videli, aké sú nádherné. Keď vykvitnú levandule, žlté ľalie a ruže, je to tu úžasné. Som pyšná, keď sa to všetko ukáže v plnej kráse. Vysemenili sa mi aj nezábudky, ktoré sú rovnakej farby ako oči mojej mamičky, tak mi ju pripomínajú.“

Záhradkárska vášeň pochytila Marcellu v poslednom období. „Vždy sa mi páčilo prísť do záhrady a niečo si z nej odtrhnúť. Minulý rok som vyskúšala sadiť papriku a paradajky, ktoré sa výborne vydarili, ako aj uhorky a dokonca fazuľky. Tak sa mi to zapáčilo, že pokračujem aj teraz,“ hovorí s nadšením.

Všetko robí sama

Všetky práce v záhrade zvláda s prehľadom sama. „Pokosím, pokopem a myslím si, že keď po človeku zostane kusisko dobrej roboty a potom sa na to pozrie, cíti hrdosť, že to urobil poriadne. Keď však treba urobiť niečo náročnejšie, napríklad vykopať väčšiu jamu, ako teraz na novú broskyňu, ktorú som kúpila, zavolám nejaké šikovné ruky. Mám dobrých známych, ktorí prídu pomôcť, keď potrebujem. Dokonca mi hovoria, aby som toľko nerobila, že preháňam, ale mám to rada.“ Občas pomôže aj dcéra. „Musím ju však vyhnať, nech vyjde trošku von na slnko. Potom nezabudne pripomenúť, ako veľmi mi pomohla,“ smeje sa.