Sabína nafotila najkrajšieho motýlieho obra Slovenska: Aha, kto už ohlásil návrat

Živá ozdoba ovocných sadov a lúk je späť. Motýli obor okáň hruškový je považovaný za najväčšieho slovenského i stredoeurópskeho motýľa. Už v týchto dňoch teší pohľad naňho nejedného milovníka prírody.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Slováci sa môžu opäť kochať jedným z najkrajších druhov motýľov. Okáň hruškový sa u nás vyskytuje v období od apríla až po jún. Zatiaľ čo dĺžka jeho života činí dva, maximálne tri týždne, cesta k poslednej fáze trvá oveľa dlhšie. Okáne sa z vajíčok liahnu niekedy až po 14 dňoch a vývoj samotnej húsenice trvá ďalších 7-8 týždňov.

Výsledok premeny nenápadnej húsenice náhodne spozorovala aj čitateľka Sabína. "Ako sme sa vracali z obchodu domov, sme takmer pristúpili tohto nočného motýľa, ktorý sa rozhodol usadiť pred našou ohradou v obci Pohranice. Je to okáň hruškový a ide o druh najvačšieho motýľa v našej oblasti," napísala do redakcie. Okáňa odfotila 25. apríla a keďže dlho nikam neodlietal, vyskúšala ho aj zmerať. V tomto prípade ide o jedného z najväčších svojho druhu. Okáne môžu mať rozpätie krídel aj do 20 cm, motýľ z obce Pohranice v okrese Nitra mal úctyhodných 13 cm.