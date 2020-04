Koronavírus na Slovensku ONLINE: Počet vyliečených stúpa, slová prezidentky Slovákov potešia

Opatrenia proti šíreniu nového koronavírusu, ktoré hlava štátu hodnotí ako odvážne, prišli skoro, boli podľa Čaputovej disciplinovane dodržiavané občanmi, a to malo veľký efekt. Občanom SR sa preto poďakovala za ich solidaritu a disciplinovanosť. Vyzdvihla tiež ľudí prvého kontaktu ako sú predavačky, opatrovateľky, lekári, zdravotné sestry, policajti či vojaci.

Úvahy o uvoľňovaní opatrení na Slovensku považuje prezidentka za legitímne. Ako však tvrdí, odpovedať by na to mali odborníci, nie politici. Ak odborníci uvoľňovanie neodporučia, podľa Čaputovej by aj mali vysvetliť a uviesť relevantné argumenty prečo zotrvať v "tuhšom zovretí". (TASR)