Deti z Veľkej Británie zomierajú na tajomnú chorobu: Súvisí s koronavírusom?

Matka sa bála o život svojho synčeka po tom, čo ho v nemocnici hospitalizovali s príznakmi zriedkavého ochorenia súviciaceho s COVID-19.

Hayley Grix nasledovala svoj inštinkt a Marleyho (3) odviezla do nemocnice hneď, ako videla, že sa jeho stav zhoršuje. Podľa informácií The Sun na Veľkonočný pondelok sa jej syn sťažoval na bolesť v krku. Hayley tomu neprikladala veľký význam.

V priebehu ďalších dní sa jeho stav zhoršil. Mal hnačku, horúčku, bolesti brucha. Vydesená matka bola neustále v kontakte so všeobecným lekárom, či už cez telefón alebo videohovory. V ten piatok mal Marley zrazu obrovskú teplotu, červené ruky aj nohy, opuchnuté žľazy a krvavé oči. Vedela, že musí rýchlo konať. "Bolo to príšerné. Volala som opäť všeobecnému lekárovi, no rozhodla som sa ho vziať do nemocnice. Nasledovala som svoj inštinkt," hovorí Hayley.

Doktori sa obávali, že to, čím si Marley prechádza, je zriedkavá choroba spojená so zlou reakciou na koronavírus. Viacero detí skončilo už na jednotke intenzívnej starostlivosti, pretože bojovali so zápalovým ochorením podobným syndrómu toxického šoku.

Minister zdravotníctva Veľkej Británie Matt Hancock v utorok potvrdil, že viacero detí tragicky zomrelo na ochorenie, o ktorom si myslia, že vzniká z koronavírusu. "Nie sme si stopercentne istí, pretože niektoré z obetí nemali pozitívny test na koronavírus. Skúmame to, no robí nám to starosti. Chcel by som zvýrazniť, že je to zriedkavé ochorenie."

Aj Marley mal negatívny test na koronavírus. Jeho symptómy zodpovedajú Kawasakiho chorobe. Jej príznaky zodpovedajú tým, ktoré doktori popisujú pri tajomnej novej chorobe. Chlapca už z nemocnice prepustili, no jeho matka trvá na tom, aby rodičia detí s podobnými potiažami neváhali a konali.

"Všetko, čo môžem urobiť, je podeliť sa o túto správu. Okamžite vyhľadajte pomoc, ak sa vaše dieťa necíti dobre a ak vám vaša intuícia hovorí, že niečo nie je v poriadku. Poznáte vaše dieťa," odkazuje. "Viem, že ľudia sa zdráhajú ísť do nemocnice kvôli koronavírusu. Môžete si myslieť, že robíte dobre , že ich udržiavate doma, ale ak sú skutočne chorí, musíte vyhľadať pomoc."