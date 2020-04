Belgická tenistka sa dostala do stretu s políciou: Nelegálne prekročenie hraníc

Belgická tenistka Kirsten Flipkensová si posťažovala na nepríjemný zážitok s políciou, ktorá jej cez víkend dala pokutu 250 eur za neúmyselné prekročenie holandských hraníc pri jazde na bicykli.

Semifinalistka štvorhry na minuloročnom Roland Garros chybu uznala, ale nepáčilo sa jej, ako sa k nej polícia správala.

Flipkensovou zaviedla do susedného Holandska, kam v čase obmedzenia pohybu kvôli pandémiu koronavírusu nesmie, cyklonavigáciu. "Zadala som si do navigácie náhodnú trasu 130 kilometrov. Akonáhle som zistila, že som v Holandsku, okamžite som sa vydala najkratšou cestou do Belgicka. Policajti ma videli prichádzať z kilometrovej diaľky, napriek tomu museli zapínať sirény a správať sa ku mne ako ku zločinci, "posťažovala sa tridsaťštyriročná tenistka.

Víťazku jedného turnaja WTA v dvojhre a piatich vo štvorhre navyše naštvalo, že krátko nato sa dala do reči s cyklistom, ktorý jej povedal, že za rovnaký prehrešok vyviazol len s napomenutím. "Dobre, urobila som chybu, ale polícia by sa mala správať zodpovedajúcim spôsobom a byť konzistentná," dodala dlhoročná belgická fedcupová reprezentantka Flipkensová.