Minister dopravy odvolal šéfa Slovenskej pošty: Zásadné manažérske zlyhanie!

Generálny riaditeľ Slovenskej pošty Peter Helexa v jej vedení končí. Vo funkcii bude pre krízovú situáciu s koronavírusom do 1. júna 2020. Rozhodol o tom minister dopravy Andrej Doležal.

„Odvolávam generálneho riaditeľa Slovenskej pošty z dôvodu, že dostatočne včas nepripravil verejné obstarávanie v súvislosti so strážením budov Slovenskej pošty a v súvislosti s prevodom peňazí pre Slovenskú poštu,“ informoval v utorok Andrej Doležal. Podľa ministra dopravy išlo o zásadné manažérske zlyhanie.

„Keďže o tom, že táto zmluva končí 30. apríla, vedeli všetci a riaditeľ o tom mal vedieť tiež, ide o zásadné zlyhanie. Najmä v tom, že nielenže nemáme vysúťaženého vykonávateľa na tieto typy služieb, ale verejné obstarávanie v týchto veciach ani nebolo začaté. Za normálnych okolností by som postupoval striktne a riaditeľa odvolal hneď, avšak pre súčasnú situáciu si to neviem predstaviť. V tejto situácii si neviem predstaviť zveriť niekomu poštu, kto bude poverený iba dočasným vedením. Preto som požiadal pána generálneho riaditeľa, aby viedol poštu do 1. júna 2020,“ dodal Doležal.

Novým generálnym riaditeľom Slovenskej pošty bude od 1. júna Martin Lupták. "Je to profesionálny manažér, má skúsenosti zo zahraničia, okrem iného napríklad z Nórskej pošty. Každý jeden kandidát na generálneho riaditeľa musí prejsť výberovým konaním, ktoré bude nasledovať," uviedol Doležal. Pre krátkosť času to podľa neho nestíhajú, ale určite bude nasledovať výberové konanie. Súčasný šéf Slovenskej pošty by sa mal do konca svojej pôsobnosti podľa ministra sústrediť výlučne na krízové a nevyhnutné opatrenia.

"Chcem oceniť, že pán Helexa súčasnú krízovú situáciu s covidom zvládal. Na jednej strane manažérske zlyhanie, ale na druhej strane sa nebojím, aby ešte mesiac zvládol túto krízovú situáciu," uzavrel minister dopravy a výstavby. Odvolaný šéf Slovenskej pošty zareagoval, že prijal rozhodnutie ministra dopravy a výstavby, rád povedie spoločnosť do nástupu nového generálneho riaditeľa, ktorému ju odovzdá v dobrej kondícii. "Slovenská pošta pristúpi bezodkladne k vyhláseniu súťaže na strážnu a technickú službu, ako aj súťaže na zabezpečenie výkonu bankových a platobných služieb a služieb spracovania bankoviek a mincí, spolu s ochranou pri preprave peňažných hotovosti. Verejné súťaže však bude možné vyhlásiť až po tom, ako Ministerstvo dopravy a výstavby SR odsúhlasí predložené informácie o ich podmienkach," uviedol Helexa.

Po niekoľkomesačnej komunikácii o odporúčaní Úradu pre verejné obstarávanie je podľa neho Slovenská pošta pripravená začať dve verejné súťaže. "Takto bude môcť najneskôr do konca roka pre Slovenskú poštu zabezpečovať súkromnú bezpečnostnú službu viac ako jeden dodávateľ," podotkol Helexa.

Slovenská pošta využíva pri strážení svojich objektov a ochrane prepravy peňazí služby súkromnej bezpečnostnej služby Bonul, s. r. o., Nitra na základe rámcovej dohody z konca apríla 2016. Zákazku uzavrela v objeme 22,45 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty, s platnosťou do konca apríla 2020. Pošta má s uvedenou firmou podpísanú aj zmluvu o poskytovaní služieb výjazdovej zásahovej jednotky na preverenie narušenia svojich chránených objektov za 2,7 mil. eur bez DPH. Zmluva z 30. novembra 2018 má platnosť do 1. decembra 2022. Od účinnosti zmluvy, teda od apríla 2016 do konca marca 2020, Slovenská pošta za využívanie strážnych a technických služieb firmy Bonul spotrebovala necelých 17,2 mil. eur z finančného limitu takmer 22,5 mil. eur bez DPH. V priemere teda ide o 4,3 mil. eur bez DPH ročne, najmä za zabezpečenie fyzickej ochrany (stálej služby) stovkami pracovníkov sbs-ky na vybraných objektoch Slovenskej pošty, ako aj za zabezpečenie fyzickej ochrany pri preprave peňažných hotovostí či za zabezpečenie technickej ochrany.

"Zároveň je do finančného limitu zahrnutá aj služba za spracovanie bankoviek a mincí, ktoré sú prepravené z určených pôšt do centra spracovania peňažných hotovostí vo forme odvodov a spracovanie tých bankoviek a mincí, ktoré sú naopak určené ako prídely pre jednotlivé pošty," priblížil Helexa.

Slovenská pošta začala prípravou obstarávania už začiatkom augusta 2019. Úrad pre verejné obstarávanie kontroloval jej postup pri zadávaní nadlimitnej zákazky na poskytnutie súkromnej bezpečnostnej služby v roku 2016. Slovenská pošta predložila zámer na obstaranie služieb na posúdenie svojmu akcionárovi Ministerstvu dopravy a výstavby SR vo februári tohto roka. "Vtedajšie vedenie ministerstva požiadalo Slovenskú poštu o doplňujúce informácie a vydalo pokyn v danej veci nekonať, kým sa k obstarávaniu nevyjadrí. Ani po zaslaní požadovaných informácií sa vtedajšie vedenie ministerstva k veci nevyjadrilo, teda Slovenskej pošte konať v ďalšom proces obstarávania nepovolilo," upozornil Helexa.

Slovenská pošta podľa zákona o verejnom obstarávaní pre plynulé zabezpečenie nevyhnutných služieb ochrany majetku a osôb podpísala so súčasným dodávateľom dodatky k zmluvám. Dodatky nemenia jednotkové ceny ani finančný limit zmlúv, ale len predlžujú ich platnosť o čas nevyhnutný na obstaranie nových dodávateľov. "Uzatvorenie dodatkov predstavuje dostatočný časový priestor na vyhlásenie a priebeh celého procesu obstarania. Ich platnosť je však obmedzená vyčerpaním finančného limitu stanoveného zmluvami v roku 2016, dĺžkou platnosti najdlhšie do 31. 12. 2020 a trojmesačnou výpovednou lehotou," uzavrel Helexa.