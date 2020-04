Obavy Milana Lasicu z koronavírusu: Herec sa tvrdo obul do premiéra Matoviča!

Má obavy nielen o seba, o svoje milované divadlo, ale na srdci mu leží aj súčasná politická situácia na Slovensku.

Legendárny herec Milan Lasica (80) sa počas pandémie koronavírusu stiahol do úzadia a so svojou manželkou Magdou Vášáryovou (71) trávia čas na chalupe na Záhorí. Odrezaný od sveta však sleduje spoločenské dianie, ktoré ho dohnalo až k ostrým slovám na adresu premiéra Igora Matoviča (46)! Lasica tiež otvorene priznáva, že jeho Štúdio L+S má existenčné problémy a dokonca sa ukazuje čím ďalej tým reálnejší scenár zatvorenia tohto kultúrneho stánku, ktorý funguje od roku 1982.

Lasica je už niekoľko týždňov na chalupe na Záhorí, ktorú má s manželkou Magdou už dlhé roky. „Chodíme na prechádzky, čítame a dívame sa na televíziu. Manželka pracuje v záhrade,“ priznal Novému Času herec, ktorý zatiaľ nemá so svojou polovičkou ponorku. „Všetko je v poriadku. Sme dosť príjemne prekvapení,“ hovorí s úsmevom. Sám si však uvedomuje, že patrí do ohrozenej skupiny, pretože všade zúri pandémia koronavírusu. To bol práve dôvod, prečo sa s manželkou stiahli na samotu.

„Priznám sa, že mám strach, pretože mám všetky znaky najohrozenejšieho človeka. Vek, choroby, diabetes, operácie srdca… Bodaj by som sa nebál. Ale riešim to tým, že na to príliš nemyslím,“ vysvetlil pre Denník N Lasica. Hoci je chalupa miestom oddychu, milovníkovi divadla jedna vec veľmi chýba. „Diváci mi chýbajú a dúfam, že aj ja im chýbam. Futbal sa dá hrať bez divákov, ale divadlo nie. Takže musíme vyčkať,“ povedal Novému Času herec a v jeho hlase bolo cítiť smútok.

Téma Štúdia L+S je pre neho nepochybne citlivá. Stále totiž nevie, ako to bude s divadlom, ktoré funguje už od roku 1982. „To keby som vedel, tak by som vám to povedal. Ale to je veľká neznáma, uvidíme, čo bude,“ priznala nám herecká legenda, ktorá pre Denník N povedala: „Dnešná situácia je pre naše divadlo, ktoré nedotuje štát, likvidačná. Tržby nie sú, sponzori sa k nám pravdepodobne tiež nepohrnú. Vyzerá to veľmi vážne.“

Pri otázke, či by mohlo dôjsť aj k najhoršiemu a divadlo už nebude pokračovať, povedal: „Áno, je tam aj tá možnosť. Všetci dúfame, že k nej nedôjde. Ak nám však nepríde nejaká pomoc, nebudeme môcť s divadlom pokračovať.“ Jediným vytrhnutím zo stereotypu dní je pre herca nakrúcanie jojkárskej glosátorskej šou Sedem. Práve tam príde každý štvrtok, no za veľmi prísnych hygienických opatrení. Pre Lasicovcov je táto situácia náročná, pretože nemôžu vidieť ani svoje milované dcéry a vnúčatá. „Všetci sa podľa predpisov zdržiavajú v izolácii, takže len telefonujeme. Čo sa dá robiť...,“ vysvetlil herec.



Kritika Matoviča



Aktuálna situácia vo svete tak herca rozhodne neteší, no snaží sa s ňou vyrovnať. Sleduje kroky našej vlády a aj rozhodnutia premiéra Igora Matoviča. Ten si svoje emócie často ventiluje najmä na sociálnej sieti, čo však nie je každému po chuti. V jednom z príspevkov dokonca začal útočiť aj na médiá, čo sa pánovi Lasicovi nepáčilo. Podľa herca to rozhodne v poriadku nie je. „Toto je choroba väčšiny, ale povedal by som, že všetkých ľudí, ktorí sa dostanú k moci. Nakoniec za svojich najväčších nepriateľov považujú novinárov, pretože novinári sú kritickí.

Ľudia, ktorí sú v politike a dostanú sa k moci, neznášajú kritiku. A to už vôbec nehovorím o sebareflexii. Sebareflexia politikom chýba veľmi často. Toto by mal náš premiér opustiť. Nemal by sa držať kritiky novinárov, pretože potom sa to väčšinou končí presvedčením, že všetko by bolo v poriadku, keby nebolo novinárov,“ vyjadril svoj názor na premiéra pre Denník N herec, ktorý zatiaľ nepodlieha panike a pandémiu chce prežiť v psychickej pohode. „Keby sme vedeli, kedy sa to skončí, tak sa úplne inak človek cíti. Ale keďže nevieme, tak žijeme v neistote. Len sa nádejame, že sa to skončí. Dúfame, čo iné nám zostáva,“ uzatvára herec.