Prijímačky na vysoké školy po novom: Niekde rozhodne len priemer známok

Uchádzači o vysokoškolské štúdium sa pripravujú na testy v neistote. Pre koronavírus sa odložili prijímačky na neurčito.

Viaceré vysoké školy sa však už zariadili a rozhodli o vykonaní skúšky tzv. dištančnou formou bez prítomnosti nádejných študentov. Plošný odklad prijímacích testov na univerzitách rezort školstva dohodol po komunikácii so Slovenskou rektorskou konferenciou pred dvoma týždňami.

„Najprv potrebujeme určiť, ako sa ukončí školský rok, a potom následne budeme diskutovať, ako budú prebiehať prijímačky na vysoké školy,“ povedal vtedy Gröhling. Ovtedy však nové inštrukcie neprišli a vysoké školy sa okrem odkladu termínov vstupných skúšoch rozhodli aj pre alternatívne varianty prijímačiek. Na UMB v Banskej Bystrici nebudú testy vôbec a o prijatí adeptov bude rozhodovať len priemer známok zo strednej školy.

„Bude sa rozhodovať len na základe priemeru známok z koncoročného hodnotenia za 1. – 3. ročník strednej školy v predmetoch slovenský jazyk a literatúra, matematika a ľubovoľný cudzí jazyk,“ informuje na webe univerzita. Podobne bude postupovať napríklad aj Filozofi cká fakulta UPJŠ v Košiciach. V iných školách sa zase pôvodné termíny prijímačiek posunuli o niekoľko týždňov.

Stačí poslať portfólio

Vo viacerých odboroch však nemôže byť rozhodujúcim kritériom známkovanie zo strednej školy, preto stavili na rôzne formy dištančných prijímačiek bez účasti adeptov. Najmä umelecké vysoké školy požadujú zaslanie nákresov, fotografi í či dokonca videonahrávok v elektronickej podobe. „Na základe predloženého portfólia skúšobná komisia posúdi talentové predpoklady každého uchádzača,“ uvádza Katedra scénografi e DF VŠMU v Bratislave.

Podľa predsedu Rady vysokých škôl Martina Putalu je to v právomoci jednotlivých univerzít, aby zadefi novali konkrétne podmienky. Vo väčšine sa však uvažuje nad online testami. „Momentálne skôr riešime skúšanie študentov a štátnice, aby sme tie naladili, a keď to bude fungovať, to už sa bude jednoduchšie aplikovať aj na prijímacie skúšky,“ vyhlásil Putala.