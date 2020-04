ZMOS prerokovalo Matovičov vládny plán: Čo členov potešilo a na čo si dajú pozor?

Snaha o vytvorenie bezkorupčného prostredia na Slovensku je jedným z pozitív v programovom vyhlásení vlády (PVV). Po utorňajšom rokovaní predsedníctva Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) v Liptovskom Hrádku to uviedol jeho šéf Branislav Tréger. Ako problematické združenie vníma oblasti sociálnych vecí a školstva.

"V programovom vyhlásení vlády je veľa pozitívnych vecí. Vyzdvihujeme najmä to, že vláda sa chce zaslúžiť o bezkorupčné prostredie, aby vymožiteľnosť práva bola taká, ako sa patrí na demokratickú krajinu. Vo výstavbe pozitívne hodnotíme to, že menej rozvinuté regióny budú mať v rámci vlády prioritu. A, samozrejme, aj to, že kanalizácia a pitná voda sa dostane všade tam, kde je potrebná," zhodnotil predseda združenia.

Podľa šéfa ZMOS-u sú však v programovom vyhlásení aj náznaky centralizácie. "Budeme to veľmi pozorne sledovať, týka sa to hlavne odboru výstavby. Máme problém aj s originálnymi a prenesenými kompetenciami v rámci školstva," vymenoval Tréger s tým, že pomerne veľké problémy majú aj v oblasti sociálnych vecí.

Predsedníčka sociálnej sekcie Rady ZMOS a starostka obce Janova Lehota Božena Kováčová doplnila, že budú podrobne sledovať novelu zákona o sociálnych službách. "A takisto aj zákon o dlhodobej starostlivosti, ktorý sa nás bezprostredne týka. Budeme sledovať aj spôsob financovania sociálnych služieb v rámci novelizácie zákona o sociálnych službách," povedala. Systém financovania je totiž podľa nej poddimenzovaný a sociálne veci potrebujú značnú finančnú injekciu na to, aby boli udržateľné v nasledujúcom období.