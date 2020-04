Obchodníci kritizujú čas vyčlenený pre zákazníkov od 65 rokov: Otváracie hodiny pre seniorov nám berú zákazníkov

Bojujú o každého zákazníka! Obchodníci, ktorí mohli pred týždňom konečne otvoriť svoje predajne, krútia hlavami nad vládnymi obmedzeniami.

Čas medzi 9. a 11. hodinou majú mať aj oni vyčlenený výlučne pre kupujúcich od 65 rokov. Týka sa to tiež prevádzok, kam bežne dôchodcovia ani nechodia. Takto nemôžu obsluhovať mladšie ročníky a biznis, už tak veľmi oklieštený, im veľakrát zbytočne stojí celé dve hodiny.

Detský textil Bery Very, Bratislava - Mamičky nemôžem odmietnuť

Beáta, majiteľka

- Ľudia chodia vo veľkom. Dobiehajú to, čo zameškali, teraz máme možno tak o 20 % viac zákazníkov ako normálne. Sú to najmä ľudia z okolia, ktorým rastú deti a musia im kúpiť nové topánočky, papučky či oblečenie. My sme však veľmi malý obchod na to, aby som mohla vyčleniť dve hodiny iba pre dôchodcov. Nemôžem povedať tým mamičkám, ktoré si dokázali na 10 minút odbehnúť od dieťaťa, lebo práve spí, že príďte až po jedenástej.

Móda pre mladých Remi Fashion, Prešov - Dve hodiny nenakupuje nikto

Renáta (45), predavačka

- Od 9. do 11. teraz nechodí nakupovať nikto. Kedysi ľudia nakupovali aj v tomto čase, ale teraz nič. Chápem, že je potrebné chrániť starších a všetci musíme byť obozretní, veď aj my raz budeme seniori, ale v našom prípade je výsledok len taký, že obchod je prázdny.

Detské oblečenie Kubko, Nové Zámky - Mladší do 11. ani nechodia

Lucia (34), majiteľka

- Máme otvorené pre dôchodcov, ako je dané a ľudia to aj dodržiavajú. Mladší ani v tom čase nechodia po obchodoch, lebo nevedia, či ich obslúžime.

Športová predajňa Trek Land, Bratislava - Pre dôchodcov sme drahí

Monika (43), predavačka

- Pomaličky sa to rozbieha, ľudia si však strážia financie, lebo nevedia, čo bude o mesiac. Väčšinou k nám chodia stáli zákazníci, kupujú najmä drobnú technickú výbavu pre outdoor. Chodia k nám aj dôchodcovia, ale do tej jedenástej k nám aj tak príde možno jeden človek... Dôchodcov chodí minimum, pre nich sú to drahé veci.