Minister školstva Gröhling vydal pokyny pre učiteľov a rodičov: Takto žiaci dokončia tento školský rok

Prišli o takmer štyri mesiace riadnej výučby. Pandémia koronavírusu vo veľkom zasiahla aj slovenské školstvo.

Minister Branislav Gröhling (46) už skôr oznámil, že sa rušia maturity a študenti sa do škôl tento rok nevrátia. Teraz z jeho rezortu vydali záväzné odporúčania školám a rodičom, ako by mali deti počas dvoch mesiacov do začiatku prázdnin fungovať.

Rezort školstva si uvedomuje, že žiaci počas domácej výučby nezvládnu prebrať všetky témy tak, ako by to bolo v škole. Pokyny pre učiteľov tak znejú jasne: zredukovať obsah učiva za posledné mesiace a zadefinovať kľúčové učivo, ktoré treba prebrať. Gröhling hovorí, že ich zámerom je odbremeniť rodičov, deti aj učiteľov. Celé usmernenie má viac ako 80 strán. „Zadefinované sú v ňom kľúčové vzdelávacie oblasti pre každý ročník základnej školy. Sú to: Jazyk a komunikácia, Matematika a práca s informáciami, Človek a spoločnosť a Človek a príroda,“ priblížil Gröhling.

Usmernenie pripravoval Štátny pedagogický ústav. Jeho riaditeľka Miroslava Hapalová hovorí, že úmyslom je nariadiť školám, čo robiť v netypickej situácii. „Zadania, ktoré sa týkajú hlavných vzdelávacích oblastí, tie môžu učitelia zadávať ako povinné a ich zadanie sa zároveň vyhodnotí. Čo sa týka podnetov na aktivity v rámci komplementárnych vzdelávacích oblastí, tie sa odporúča využiť ako doplnkové aktivity, ale od žiakov by sme v tejto situácii nemali vyžadovať povinné plnenie zadaní,“ doplnila Hapalová.

Zaujímavé je, že rezort neočakáva, že si žiaci všetko osvoja, akoby boli v škole. „Dôležité je, aby školy v tejto situácii nerezignovali, ale sa snažili zabezpečiť v rámci možností dostupnosť a prístupnosť vzdelávania všetkých žiakov, samozrejme, v súlade s odporúčaním Úradu verejného zdravotníctva SR,“ podotkla Hapalová. Mnohé školy si podľa nej už poradili a vytvorili systémy, ako vyučovať na diaľku. Odporúča sa sústrediť na ťažiskové učivo daného ročníka, ktoré vymedzil ŠPÚ.

Ako dodala Hapalová, pokiaľ učitelia tieto témy so žiakmi už absolvovali, v zostávajúcich týždňoch sa budú zameriavať na prehlbovanie, opakovanie a rozvíjanie komplexných nadpredmetových kompetencií žiakov. V prípade, ak ich učitelia so žiakmi neabsolvovali, odporúča sa tieto témy zaradiť ako nové učivo iba vtedy, keď to podmienky umožňujú, teda ak sú učitelia v online spojení so všetkými žiakmi.

Ministerstvo priznáva, že tieto body sa môžu pretaviť aj do budúcnosti a vyučovanie sa tak vplyvom koronakrízy zmení. Všetko však chcú priebežne vyhodnocovať, ako to bude fungovať v praxi.

Na pomoc škôlkam 90 miliónov eur

Z ministerstva školstva sa presunie 90 miliónov eur na ministerstvo práce na „prvú pomoc“ materským školám. Gröhling hovorí, že pri materských školách sa komplikovane zavádza vyučovanie na diaľku a učitelia tak majú znížený plat. „Nechceme dovoliť, aby žiadna materská škola skončila,“ povedal.

Hlavné vzdelávacie oblasti

1. jazyk a komunikácia

- podpora čitateľskej gramotnosti, rozvoj jazykových kompetencií a komunikačné ciele

2. matematika a práca s informáciami

- ak žiaci majú v rámci vzdelávania možnosť využívať technológie, tak sa sem zaraďuje aj informatika

3. človek a spoločnosť

- využiť sa majú prirodzené väzby medzi obsahmi predmetov

4. človek a príroda

- prelínať sa majú viaceré predmety a ich výučba

Doplnkové vzdelávacie oblasti

- Obe skupiny majú v dennom režime žiakov vyvážené zastúpenie. Zadania pre žiakov na vypracovanie úloh, ktoré sa zo strany učiteľov vyhodnocujú, sa viažu výlučne na hlavné vzdelávacie oblasti. Pre aktivity z doplnkových vzdelávacích oblastí sa žiakom neurčujú zadania, ktoré musia žiaci plniť povinne.

1. človek a hodnoty

2. človek a svet práce

3. umenie a kultúra

4. zdravie a pohyb

Ako pracovať s učivom

- sústrediť sa na ťažiskové učivo daného ročníka a učivo, ktoré je nevyhnutnou podmienkou porozumenia učiva v nasledujúcom ročníku

- neočakáva sa, že si žiaci osvoja všetko predpísané učivo v rámci štandardov

- Štátny pedagogický ústav poskytne ku každej vzdelávacej oblasti odporučený výber tém ťažiskového učiva - tie sa preberú najmä online

- pred koncom roka bude vydané usmernenie, ako sa vyrovnať s nerovnomernosťou u žiakov, ktorí to nebudú zvládať

Ako organizovať vzdelávacie aktivity

- základné školy by mali spraviť týždenný rozvrh, ktorý je založený na striedaní jednotlivých vzdelávacích oblastí s príslušnými predmetmi

- týždenný rozvrh zostavuje triedny učiteľ s tým, že sa jednotlivé oblasti majú striedať

- prvé štyri ročníky by mali v rámci jedného dňa kombinovať dve hlavné vzdelávacie oblasti

- vyššie ročníky by mali mať každý deň samostatne jednu z hlavných vzdelávacích oblastí alebo kombinovať dve vzdelávacie oblasti

- úlohy majú učitelia zasielať jedenkrát denne v dohodnutom čase od 8.00 do 16.00

- ak to nie je stanovené online, tak doručovanie úloh prebehne raz týždenne

- odporúča sa, aby pedagógovia stanovili vyhradený čas na konzultácie

Koľko času majú deti venovať týmto oblastiam

1. - 3. ročník: 5 - 8 hod./týždenne

4. - 5. ročník: 8 - 10 hod./týždenne

6. - 7. ročník: 10 - 15 hod./týždenne

8. - 9. ročník: 12 - 15 hod./týždenne

- mal by to byť čas strávený online vyučovaním, čas strávený na vypracovanie úloh, ktoré sú zadávané

- nie je tu započítaný čas, ktorý žiaci venujú aktivitám v rámci doplnkových oblastí výučby - hudobná výchova, telesná výchova, výtvarná výchova...