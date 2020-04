Kmotrík je za dohratie futbalovej súťaže: V hre je záchrana ligového futbalu

Generálny riaditeľ Slovana Bratislava Ivan Kmotrík ml. chce, aby sa prerušená sezóna Fortuna ligy dohrala. Podľa jeho slov by prípadné úplné ukončenie ročníka 2019/20 malo pre slovenský ligový futbal dlhodobé negatívne následky.

Kmotrík ml. momentálne nevidí dôvod na predčasný koniec najvyššej súťaže. "Vďaka vládnym opatreniam a zodpovednému prístupu ľudí patrí Slovensko medzi krajiny s najnižším počtom nakazených koronavírusom a aj klesajúci trend počtu denných prípadov signalizuje, aby sme sa rozprávali o postupnom návrate ligového futbalu, nie o jeho zrušení. V okolitých krajinách ako Česko, Poľsko či Rakúsko, kde je prípadov násobne viac ako na Slovensku, už majú plány a konkrétne termíny na opätovné rozbehnutie líg. Navrhovať v tejto situácii ukončenie našej najvyššej súťaže je nesprávne zo športového, ekonomického, fanúšikovského hľadiska, z pohľadu záväzkov voči partnerom a sponzorom i vo vzťahu k UEFA, ktorej jednoznačným zámerom je dohratie súťaží. Sme jednoznačne za dohratie sezóny," uviedol v rozhovore na oficiálnej stránke klubu.

Podľa šéfa "belasých" je v hre "záchrana ligového futbalu ako takého" a aj keby predčasný koniec súťaže niektorým klubom ušetril časť finančných prostriedkov, z dlhodobého hľadiska by to bol podľa neho zlý krok: "V rámci ÚLK prezentujeme jasné stanovisko dohrať súťaž, sme o tom ochotní diskutovať a hľadať riešenia. Nevidíme však dôvod debatovať o ukončení ligy. UEFA dala jasný signál a ak by si slovenské kluby pretlačili zrušenie súťaže, pričom v stredoeurópskom regióne by sa napriek horším číslam nakazených hralo, tak prichádza otázka, či vôbec budeme vpustení do európskych klubových súťaží. Náš futbal by dostal ďalšiu veľkú ranu, z ktorej by sme sa už nemuseli spamätať. Netreba zabúdať, že UEFA povedala, že súťaže môžu byť ukončené len na základe vyššej moci, t.j. po prípadnom rozhodnutí vlády. V Európe zatiaľ nemáme prípad ukončenia súťaže bez predchádzajúceho zásahu štátu a verím, že Slovensko nebude negatívny príklad."

Podľa Kmotríka ml. by v prípade dohratia súťaže plusy prevážili mínusy. Argumentuje ziskom časti príjmov od partnerov či z televíznych práv a lepšou východiskovou pozíciou pri rokovaniach o partnerských zmluvách a televíznych právach pre novú sezónu: "Ak by sa aj hralo zatiaľ bez divákov, tak vieme ponúknuť partnerom priestor na prezentáciu v televíznom prenose, a môžeme s nimi rokovať o spolupráci v novom ročníku. Pokiaľ teraz utlmíme ligu, tak odoženieme aj tých partnerov, ktorí majú záujem podporovať slovenské kluby aj v čase tejto krízy. Predčasné ukončenie ligy by z dlhodobého pohľadu uškodilo sponzoringu a imidžu súťaže."

Do konca Fortuna ligy zostáva odohrať kompletnú desaťkolovú nadstavbovú časť. Ak sa súťaž obnoví, s veľkou pravdepodobnosťou sa bude hrať bez divákov na tribúnach. "Všetci by sme najradšej hrali aj s fanúšikmi, no musíme rešpektovať nariadenia a aj od našich priaznivcov máme spätnú väzbu, že by privítali aj zápasy len v televízii, ale aby sa už konečne hralo. Televízie dnes nemajú prakticky žiadne priame prenosy zo športových podujatí. Návratom ligy by sme vedeli ponúknuť televíziám i ľuďom exkluzívny produkt a ľudia, unavení neustálymi správami o nákaze, by konečne mohli myslieť na niečo iné," uviedol Kmotrík ml.

Šéf Slovana sa vyjadril aj k otázke počtu tímov v najvyššej súťaži. Podľa neho by sa mala otvoriť debata o znížení z 12 na desať účastníkov. "Kríza často ukáže zrkadlo. Teraz máme priestor na to, že ak majú kluby problémy zvládnuť účasť v najvyššej súťaži, tak to treba povedať. Namiesto ukončenia súťaže chceme otvoriť inú tému - a síce, či nebude lepšie hrať povedzme s desiatimi klubmi miesto dvanástich. Je otázne, či sme na Slovensku vôbec schopní udržať desaťčlennú súťaž, kde by sme sa nemuseli počas sezóny baviť o tom, ktorý klub má aké problémy. Určite radšej užšia, ale plne profesionálna súťaž, ako širšia, kde by sme skĺzli k poloprofesionálnemu fungovaniu," dodal v rozhovore pre klubovú stránku.