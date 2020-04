Ombudsmanka kritizuje štátnu karanténu: Žiadosť hlavnému hygienikovi

Zmenia nastavený systém?

Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová žiada hlavného hygienika SR, aby prehodnotil systém povinnej štátnej karantény tak, aby bola povinnosť ju absolvovať iba pre ľudí s podozrením na COVID-19, ktorí si nedokážu zabezpečiť domácu karanténu.

„V posledných týždňoch sa na mňa obracajú občania, ktorí opisujú svoju negatívnu skúsenosť s procesom umiestnenia do štátnej karantény. Mnohí sa dokonca odmietajú vrátiť, lebo sa boja možnej nákazy počas štátom organizovaného prevozu a počas umiestnenia v zariadení, ktoré na výkon štátnej karantény slúži,“ uviedla Patakyová.

Naráža tak na problémy v súvislosti so štátnou karanténou, ako sú absencia pitnej vody či toalety na hraniciach pri čakaní na prevoz do karanténneho zariadenia. Ombudsmanka tiež pripomína, že sú repatrianti umiestňovaní do zariadení na výkon štátnej karantény bez ohľadu na miesto ich bydliska a často sa musia po hodinách čakania premiestňovať cez územie celej krajiny.

Patakyová poukázala aj na riziko infikovania pôvodne zdravých ľudí. „Je zrejmé, že súčasnou organizáciou umiestňovania osôb do štátnej karantény môže dochádzať k infikovaniu pôvodne zdravých osôb, a to v priamej príčinnej súvislosti s konaním štátnych orgánov,“ upozornila s tým, že poukázala na skúsenosti niektorých osôb. V súvislosti s informáciami od ľudí v štátnej karanténe ombudsmanka žiada, aby hlavný hygienik prehodnotil všeobecne povinnú štátnu karanténu.

Namiesto tej navrhuje individuálny prístup v podobe povinnosti štátnej karantény iba tým osobám, u ktorých existuje podozrenie na nakazenie novým koronavírusom. Aj to len v prípade, že si nedokážu zabezpečiť domácu karanténu. Kontrolu domácej karantény navrhuje Patakyová používať podľa vzorov zo zahraničia, či už je to kontrola mobilnou aplikáciou, SMS správami, alebo využitím policajtov.