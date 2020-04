Profesor Krčméry o otváraní hraníc: Kedy a kde by mohli Slováci v lete dovolenkovať?

Počty nakazených ukazujú, že situácia okolo ochorenia COVID-19 je u nás viac ako priaznivá.

Postupne sa začína s uvoľňovaním ekonomiky, ľudia sa vracajú do práce, no všetkých s príchodom teplých dní zaujíma i to, ako to bude s dovolenkami. Môžeme sa tešiť na pár dní oddychu pri mori? Do ktorých krajín bude vôbec možné vycestovať? Nový Čas to zisťoval u člena krízového štábu a odborníka na tropickú medicínu profesora Vladimíra Krčméryho (59).

Koronavírus trvá už trošku dlho – máme v týchto náročných časoch aj nejaké dobré správy?

- V podstate máme 3 dobré správy: prvá je tá, že trend na Slovensku je pozitívny. Samozrejme, nesmieme sa nechať zviklať tým, že z času na čas nám z toho hrebeňa typu plató vyskočí nejaký vrchol, to môže byť nejaká DSS-ka alebo viac DSS-iek alebo nejaká marginalizovaná komunita, tomu sa nedá zabrániť ani teraz ani v budúcnosti, ale dá sa to minimalizovať. Takže to je prvá dobrá správa. Druhá dobrá správa je, že nedávno vyšli tri články vo veľmi renomovaných odborných časopisoch o vakcínach.

Jeden hovorí, že vakcína je vo fáze dva a v ďalších dvoch vo fáze jeden, to znamená, že sa dá očakávať, že v lete by sme mohli mať už prvé vakcíny. Jedna z tých štúdií je nemecko-kórejská, druhá čisto nemecká a tretia čisto britská a vieme o ďalších prípadoch, ktoré nie sú zatiaľ publikované v USA, ktoré najintenzívnejšie pracujú, ale pracujú pre vakcínu najmä pre Spojené štáty, lebo to je krajina, ktorá je najťažšie postihnutá. No a tretia dobrá správa je, že verím, že sa dokážeme poučiť z chýb druhých a to sa týka tej tzv. druhej vlny. Zdá sa, že my zatiaľ druhú vlnu nejako odďaľujeme, že sme oddelili skupinu pendlerov od tých ostatných cestujúcich.

Pokiaľ sa toto podarí udržať, že cudzinecká polícia spolu s ministerstvom zahraničných vecí budú vedieť odlíšiť aj legislatívne spolu s hlavným hygienikom pendlerov od tých ľudí, čo sa vracajú, tak vtedy máme šancu sa vyhnúť tzv. druhej vlne. A znovu opakujem, že múdry človek sa poučí z chýb iných, a ja poviem tri príklady, kde druhá vlna dopadla ničivo. Je to Singapur, ktorý bol pre nás vzorom. 17. 4. otvorili letisko, priviezli nejakých robotníkov zo zahraničia na oživenie ekonomiky a odvtedy majú každý deň tisíc nových prípadov.

Ďalším takým prípadom sú dve mestá v Číne, ktoré majú medzi 5 a 10 miliónov obyvateľov, ktorých jediný problém je, že sú veľmi blízko pri hranici s Ruskou federáciou. Jedno z týchto miest je vo vnútornom Mongolsku a druhé neďaleko Ujgurska, takže to je niekoľko hodín cesty od Kirgizska a Kazachstanu a druhé niekoľko hodín cesty od Ruskej federácie. A tieto dve mestá, aj keď bol lockdown v iných provinciách Číny, mali každodenné letecké spojenie s Ruskou federáciou. Takmer všetky prípady, ktoré sa v týchto mestách teraz diagnostikovali, sú importované z Ruskej federácie.

Čo to znamená pre nás?

- Bohužiaľ, nemôžeme ovplyvniť otváranie letísk - zatiaľ môžeme ovplyvniť len to, že neotvárame bratislavské letisko. Viedenské letisko je v takom režime, že prijíma niekoľko letov denne, spravidla humanitárnych. Ale budapeštianske letisko pred 2 týždňami naplno otvorilo svoju prevádzku, takisto pražské letisko.

V Prahe včera pristálo asi 5 lietadiel z Ruskej federácie a ja chcem teraz upozorniť, že treba sledovať situáciu v tých okolitých krajinách, pretože, bohužiaľ, v Ruskej federácii, ktorá mala dlho-dlho nízke čísla, je teraz vyšší počet nakazených ako v Číne. Dokonca sa zdá, že počet infikovaných v máji dosiahne 100-tisíc.

V tom prípade by tieto dve otvorené letiská, Budapešť a Praha, pričom v krátkej dobe sa uvažuje aj o otvorení letiska vo Viedni, by mohli byť nášľapné míny, ktoré by nám priniesli druhú vlnu. Našťastie, doteraz sme sa vždy dokázali poučiť z chýb iných, takže tie opatrenia išli rýchlo, boli relatívne razantné a pokiaľ v tomto budeme pokračovať, tak by sa nám malo podariť vyhnúť sa druhej vlne.

Podľa vás teda súvisí druhá vlna práve s otváraním hraníc a s cestovaním?

- Otváranie ekonomiky dovnútra neprivodí druhú vlnu. To nie je riziko. Ak sa otvoria postupne školy, bohoslužby, niektoré prevádzky, cestovanie v rámci Slovenska, v tom nevidím žiaden problém. Druhá vlna je vždy importovaná zo zahraničia. Upozornil na to pred týždňom riaditeľ Centre of the control, že táto druhá vlna je prakticky na 100 % zavinená tými, ktorí po uvoľnení hraničných kontrol, zjemnení procesu, prinesú reimportované nákazy. To sú tie tri príklady, ktoré som spomínal. Doteraz sme sa dokázali poučiť z iných epidémií, tak sa poučme aj teraz. Otvárajme sa dovnútra, buďme opatrní v otváraní sa navonok.