Pokračovať či nepokračovať v prerušenej futbalovej sezóne? Škrtel v tom má jasno

Pokračovať či nepokračovať v prerušenej futbalovej sezóne? A ak pokračovať, tak za akých podmienok, aby sa tým čo najviac chránilo zdravie účastníkov v čase stále aktuálnej pandémie nového koronavírusu?

Nad týmito otázkami sa zamýšľa aj bývalý slovenský futbalový reprezentant Martin Škrtel vo svojej novej názorovej rubrike v denníku Šport. Zo zverejneného vyplýva, že 35-ročný stopér by radšej urobil hrubú čiaru za neukončenou sezónou a sústredil sa na tú ďalšiu. Za určitých podmienok si však vie predstaviť aj jej pokračovanie. Škrtelov súčasný klub Basaksehir Istanbul mal pred prerušením súťažného ročníka reálnu šancu na zisk majstrovského titulu v Turecku.

"Rozumiem, že veľa krajín a klubov stále tlačí na pokračovanie sezóny. V hre sú obrovské peniaze za televízne, marketingové či reklamné práva. S riešeniami, ktoré by pozostávali z dohrávania sezóny na dvoch či troch štadiónoch, navyše s tým, že by boli všetky mužstvá pozatvárané v hoteloch v karanténe, sa však nedokážem stotožniť," uviedol Martin Škrtel.

"Naozaj by to prospelo málokomu. V Nemecku sa dokonca objavili názory, že by sa bundesligové zápasy mohli hrať v rúškach, čo je úplný nezmysel. Na druhej strane, fanúšikovia, z ktorých mnohí pocítili či ešte len pocítia na vlastnej koži tvrdé dosahy koronakrízy, si zaslúžia futbalové potešenie a rozptýlenie. Mnohí netrpezlivo čakajú na to, aby si mohli pozrieť zápas svojho obľúbeného tímu aspoň v televízii. V ošemetnej situácii a dobe, v akej sme sa spoločne ocitli, by im to prinieslo aspoň malú útechu. V rámci tejto spolupatričnosti, pri zohľadnení pripomienok nás hráčov a pri vhodnom nastavení modelu, si viem predstaviť pokračovanie v sezóne. Ak by sa však napokon aj zrušila, fanúšikovia (takmer) o nič neprídu. O to rýchlejšie môžeme urobiť hrubú čiaru za minulosťou a začať nový ročník. A možno nám to ustupujúci koronavírus umožní ešte skôr, než si mnohí myslíme," doplnil Škrtel.

Stoštyrinásobný reprezentant a bývalý kapitán národného tímu SR by v prípade predčasného ukončenia sezóny nevyhlasoval majstra ani zostupujúcich či postupujúcich. "V mnohých krajinách, vrátane Turecka, kde pôsobím, sú rozdiely na kľúčových pozíciách minimálne, často je to len o skóre. V prípade zrušenia je potrebné určiť ďalší postup, ktorý takmer určite prinesie viac protestujúcich ako oslavujúcich," myslí si Škrtel.

Niekdajší stály člen obrannej línie FC Liverpool, Fenerbahce Istanbul či Zenitu Petrohrad tvrdí, že ak by sa predsa len pokračovalo, muselo by to byť určite bez divákov. "To sa však bude pravdepodobne týkať aj (minimálne) prvých mesiacov novej sezóny, takže toto nebude zohrávať až takú úlohu. Aj keď každý futbalista vám potvrdí, že potrebuje mať ľudí pri sebe, na tribúnach, aby mohol ísť na ihrisku až za svoje limity," napísal štvornásobný najlepší futbalista Slovenska.