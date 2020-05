Ako nám koronakríza zmenila zamestnanie: Drastický obrat u manažéra klubu! Martin teraz zachraňuje prírodu

Karanténne opatrenia poprevracali mnohým ľuďom život úplne naruby.

Museli ste aj vy pre koronakrízu zmeniť zamestnanie? Napíšte nám na tip@novycas.sk!

Zamestnanci zo zatvoreného lyžiarskeho strediska Jasná napríklad vysádzajú stromčeky v lokalite Chopok-Sever a na južnej strane hrebeňa Nízkych Tatier. Tisícky sadeníc sadia zamestnanci v súčinnosti s urbárom Ploštín v lokalitách Koliesko a Pekná vyhliadka. Jedným z nich je aj manažér Martin Moravčík (31).

Ešte počas vysokej školy od roku 2012 pracoval Martin v stredisku Jasná ako brigádnik. Teraz je už päť rokov manažérom vyhľadávaného hudobno-zábavného klubu v Jasnej. Zatvorený podnik pred koronakrízou doslova praskal vo švíkoch. Ľudia sa v ňom po lyžovačke skvele zabávali, zažili tam parádne koncerty alebo iný atraktívny program. O to všetko sa staral práve Martin. Už viac ako mesiac je však celé stredisko zavreté a ľudoprázdne...

Pracovitý Martin však neostal sedieť so založenými rukami. „Keď sme spolu s ďalšími kolegami boli požiadaní o pomoc pri sadení stromčekov, neváhal som ani chvíľku,“ hovorí mladý muž.