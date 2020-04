Britskí vedci majú sľubné výsledky: Vakcína proti koronavírusu už v septembri?

O krok bližšie. Vedci z Oxfordskej univerzity vo Veľkej Británii tvrdia, že vakcína proti koronavírusu bude k dispozícií už v septembri.

Testovanie na opiciach totiž prebehlo veľmi úspešne. Testovať na ľudoch by mali začať už v máji.

Testy boli vykonané na opiciach druhu makak rézus, ktoré sú momentálne geneticky najbližšie ľuďom. Pokus vykonali na skupine makakov, z ktorých 6 zaočkovali a ostatné nie a potom ich vystavili koronavírusu. Po 4 týždňoch zaočkované opice nejavili žiadne príznaky ochorenia COVID-19. Na základe týchto výsledkov usúdili, že testovanie na ľuďoch by mohlo začať už v máji a zúčastniť by sa malo 6 000 participantov. Potom sa ukáže, či bude látka dostatočne bezpečná a taktiež účinná. Denník New York Times uvádza, že ak budú výsledky dobré a očkovanie bude fungovať, vakcína by mala byť zrýchlene povolená už v septembri. Aj keď neexistuje žiadna záruka, že výsledky pokusov budú rovnaké aj na ľuďoch, výsledky z pokusov s opicami sú veľmi dobrým znamením.

Biotechnologické a výskumné tímy všade po svete vyvíjajú v súčasnosti až 100 potenciálnych vakcín, pričom 5 je pripravených na klinické testy na ľuďoch. Taliani, Nemci aj Belgičania spolupracujú na vývoji vakcíny, ktorá by spĺňala všetky dôležité kritériá. Okrem toho, že by nás mala ochrániť pred koronavírusom, by mala byť aj ľahko vyrobiteľná a taktiež by nemala rýchlo podliehať skaze pre bezpečnú distribúciu na rôzne miesta.