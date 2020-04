Smutné celebrity počas karantény: Koronavírus nám zmaril plány

Dovolenky, nové pracovné projekty či návšteva rodiny.

Aj to mali poznačené vo svojich diároch známe tváre zo šoubiznisu. Pre pandémiu koronavírusu však, rovnako ako všetci Slováci, musia sedieť doma a na všetky plány mohli zabudnúť. Na čo sa tešili moderátorka Barbora Krajčírová (33), herec Ján Koleník (40) či herečka Zuzana Vačková (51)?!

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Pre ochranu bábätka išla práca bokom Otvoriť galériu Pre ochranu bábätka išla práca bokom - Moderátorka Barbora Krajčírová Zdroj: instagram

Moderátorka Barbora Krajčírová (33) je v radostnom očakávaní. Počas pandémie tak radšej medzi ľudí nechodí. „Toto obdobie mi v podstate oveľa skôr privolalo obdobie materskej dovolenky. Na odporúčanie doktorky som totiž obmedzila pracovné aktivity a som doma. Chránim ostatných a seba. Takže všetky naplánované televízne a rádiové aktivity sme posunuli,“ povedala Barbora.

Projekty dostali stopku Otvoriť galériu Projekty dostali stopku - Herečka Zuzana Haasová Zdroj: instagram

Herečka Zuzana Haasová (39) mala rozbehnúť veľa vecí, no korona jej to prekazila. „Nemôžem robiť program Cirkus Romána v televízii, nekoná sa turné s mojou knižkou po Slovensku, neskúšame predstavenia s mojimi sestrami Show 3 sestier, ani námornícky kabaret, nahrávanie CD pre deti, ale aj dospelých so skupinou The Susie Haas Band. Je toho veľa,“ hovorí Zuzana, ktorá aspoň cez internet číta knihy deťom aj dospelým.

Romantika jedine na chalupe Otvoriť galériu Romantika jedine na chalupe - Herečka Zuzana Vačková Zdroj: gt

Herečka Zuzana Vačková (51) musela prepisovať diár. „Pre koronavírus sa nekoná premiéra predstavenia Zajačik v Štúdiu L + S, množstvo predstavení, zájazdov, moderovačiek. Výlet do Thajska vo februári - to sme zrušili preventívne z obavy my samy. Mali sme ísť s dcérou. A teraz v stredu sme mali odlietať s priateľom na Maldivy. Možno pôjdeme aspoň do Veľkých Levárov. Ale aspoň pomaly upratujem celý dom, záhradu, garáž, hlavu, skriňu, priority...“ priznala inak vždy usmievavá Zuzana.