Podporu v nezamestnanosti znova predĺžili o jeden mesiac: Kto bude dostávať dávku dlhšie?

Zamestnanci, pozor! Poberáte dávku v nezamestnanosti a neviete, čo ďalej?

Vláda pred niekoľkými dňami rozhodla, že obdobie podpory sa znova predĺži. Už raz sa tak stalo a teraz sa to len zopakuje. Ako dlho môžete dostávať peniaze zo Sociálnej poisťovne? Nezamestnaní Slováci budú na podpore najmenej osem mesiacov. Vláda minulý piatok nariadila Sociálnej poisťovni, aby už raz predĺžené obdobie podpory predĺžila znova. Vláda využila právo, ktoré jej priznala novela zákona o sociálnom poistení účinná od 4. apríla, a dĺžku podporného obdobia zmenila svojím nariadením.

„Vláda toto obdobie bude predlžovať až dovtedy, kým sa neskončí kríza,“ povedal minister práce Milan Krajniak (Sme rodina). „Čiže my to budeme robiť dovtedy, kým je to potrebné.“ Sociálna poisťovňa druhý raz obdobie podpory predĺži automaticky, poberateľ o nič nežiada. Ministerstvo predpokladá, že tento rok sa to bude týkať asi 24 400 Slovákov.

Vzrastie nezamestnanosť?

Marcová štatistika nezamestnanosti nenaznačuje podstatný prírastok ľudí bez práce. Stav disponibilných uchádzačov o zamestnanie sa medzimesačne zvýšil iba o 4 050 a medziročne o 5 031 osôb. Čísla za apríl môžu byť iné, ale stále nemusia byť dramaticky vysoké. Zamestnávatelia ešte neprikročili k prepúšťaniu, niektorí vlastne ani nemôžu.

Ak chcú príspevok na náhradu mzdy zamestnanca, ktorý štát ponúka v rámci prvej pomoci, musia sa zaviazať, že ešte dva mesiace ho neprepustia. Navyše, 4. apríla sa zákonom rozšírila ochrana pred skončením pracovného pomeru a pri návrate do zamestnania. To sa týka najmä rodičov, ktorí musia byť doma s deťmi. „Takýto zamestnanec je chránený pred skončením pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnávateľa,“ povedala hovorkyňa ministerstva Veronika Husárová.

Širšia ochrana rodičov

Ľudia, ktorí museli ostať doma s deťmi, sa nemusia obávať náhleho prepustenia. Na zamestnanca, ktorý využil dôležitú osobnú prekážku v práci na starostlivosť o dieťa, sa od 4. apríla vzťahuje ochrana pred skončením pracovného pomeru. „V takýchto prípadoch sa poskytuje ochrana na úrovni zamestnanca, ktorý je dočasne práceneschopný,“ tvrdí Veronika Husárová z ministerstva práce. Zákon, z ktorého to vyplýva, neznamená absolútny zákaz výpovede, ale výrazne obmedzuje jej dôvody.

Kto chce peniaze, nesmie prepúšťať

Veronika Husárová, ministerstvo práce

- Žiadateľ o príspevok (na náhradu mzdy zamestnanca alebo na náhradu straty príjmu) čestne vyhlasuje, že dva kalendárne mesiace nasledujúce po mesiaci, za ktorý sa príspevok poskytuje, neukončí pracovný pomer so zamestnancom výpoveďou alebo dohodou z tzv. organizačných dôvodov. Iné výpovedné dôvody, napr. porušenie pracovnej disciplíny, a iné formy skončenia pracovného pomeru (napr. okamžité skončenie) sú možné.

Dĺžka podpory

Ako to bolo

od 4. apríla majú k dobru ešte jeden mesiac

poberateľov delí na dve skupiny

jednu tvoria ľudia, ktorým 6 mesiacov uplynulo od 12. 3. do 3. 4. 2020

druhú tvoria ľudia, ktorí boli na podpore aj 4. 4. 2020 - keď uplynie 6 mesiacov, automaticky im pridajú jeden mesiac

Ako to je

ak aj 7-mesačné podporné obdobie uplynie počas krízovej situácie, predlžuje sa o jeden mesiac

Príklad

Nezamestnaný poberal dávku do 31. 3. 2020. Prvý raz mu obdobie podpory predĺžili 4. 4. 2020, a to do 3. mája. Druhý raz mu ho predĺžia 4. 5. 2020 - do 3. júna.

