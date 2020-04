Bartovič hodnotí dlhú a náročnú kariéru: Som vďačný za obe striebra

Rozhodnutý bol už pred sezónou! Hokejový útočník Milan Bartovič (39) sa pobral do vrcholového dôchodku. Denníku Nový Čas prezradil, že vo svojej kariére nič neľutuje.

A napriek tomu, že s reprezentáciou v roku 2012 na MS vo Fínsku i s Libercom v roku 2017 prehral finálové bitky, šťastný je za obe strieborné medaily!

Ukončiť 20-ročnú kariéru bolo spontánne rozhodnutie, alebo ste o tom uvažovali dlhší čas?

- Vôbec nie, bol som rozhodnutý už vlani v lete. Do tohto ročníka som vstupoval s tým, že to bude moja posledná sezóna. Myslím si, že už stačilo, treba dať šancu mladším hráčom.

Mrzí vás, že pre koronavírus ste si poslednú sezónu nemohli zahrať až do samého konca?

- Samozrejme, že je to škoda nielen pre mňa, ale pre všetky kluby i fanúšikov, že sa ročník predčasne ukončil. S Duklou Trenčín som túžil sa v play-off pobiť o tie najvyššie priečky. Takéto ukončenie kariéry nie je ideálne, ale raz to muselo prísť a stalo sa to teraz.

Keď sa spätne obzriete za kariérou, ako ju hodnotíte?

- Veľmi dobre. Neľutujem absolútne nič. V každom klube, čo som pôsobil, som bol spokojný. Vždy som sa snažil odviesť maximum.

Beriete zisk striebra na svetovom šampionáte 2012 vo Fínsku za najväčší úspech?

- Jednoznačne. Mrzí ma, že som nedosiahol na titul či už na spomínaných majstrovstvách sveta, alebo vo finále českej ligy s Libercom v roku 2017. Taká je však kariéra. Ja som vďačný za obe striebra a veľmi si ich vážim. Urobil som vo svojej kariére maximum a teraz sa začína pre mňa nový život.

Plánujete zostať pri hokeji?

- Áno.

Už aj viete, v akej pozícii?

- Veľmi by ma bavila práca s mládežou, tam si viem predstaviť svoju najbližšiu budúcnosť. Uvidíme však, kde sa naskytne táto možnosť.

Milan Bartovič

 narodený: 9. apríla 1981 v Trenčíne

 post: útočník

 draft do NHL: 1999 v 2. kole Buffalo

 kluby: Rochester, Buffalo, Chicago, Norfolk, Malmö, Zürich, Liberec, Mytišči, Slovan, Vítkovice, Trenčín

 top úspechy: striebro na MS (2012), striebro s Libercom (2017), účasť na ZOH (2014)

 štarty a góly v NHL: 50/3

 štarty a góly za SR: 88/20