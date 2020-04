Victoria Beckham sa rozrozprávala o intímnom živote s Davidom: Máme miestnosť ako z bordelu

Victoria Beckham (46) rada vytvára ilúziu, že jej manželstvo a rodina sú úplne dokonalé.

A tak sa bežní ľudia z toho, čo vypustila z úst počas posledných rokov, napríklad dozvedeli, že jej manžel David (44) je taký dobrý milenec, že by mu nikdy večer v posteli nepovedala ,poď radšej spať´. Sexu dá podľa svojich slov prednosť zakaždým. Victoria teraz denníku The Mirror prezradila, že vo vidieckom dome v britskom Hertfordshire majú izbu so zrkadlovým stropom.



,,Máme tam miestnosť, ktorá vyzerá ako v bordeli. Všetko je potlačené leopardím vzorom a na strope sú zrkadlá. Potom je tam naša spálňa, ktorá je celkom panenská a biela, posteľ s nebesami zo starého duba," odhaľuje módna návrhárka. Pred časom sa o svojom sexuálnom živote rozhovorila tiež v rozhovore pre magazín Allure. ,,Do postele chodím s Davidom Beckhamom každý večer, takže, viete, bolo by niečo zle, keby som povedala, spi."



A prezradila aj to, že rada spí nahá. ,,Väčšinou nemám na sebe nič. Ale David mi kúpil také tie maličké veci z Agent Provocateur," dodala. V roku 2008 sa potom zastala manžela, keď ho obvinili, že si nechal v reklame na spodnú bielizeň Emporio Armani zväčšiť penis. ,,Som veľmi hrdá, že mám stále dobrý sexuálny život s Davidom. Má veľmi dobré proporcie. Má ho naozaj veľkého, viete. Naozaj má. Môžete to vidieť v tej reklame. Všetko je to jeho," uviedla bývalá členka Spice Girls. ,,Bez komentára! Súhlasím so všetkým, čo hovorí moja manželka," odpovedal David v rozhovore pre magazín Elle na otázku, či jeho žena vtedy nepreháňala.