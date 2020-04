Obľúbený hudobný festival ešte nehodil flintu do žita: Organizátori Topfestu stále živia nádej!

Kým multižánrový festival Pohoda na trenčianskom letisku je na tento rok pre nový koronavírus zrušený, milovníci letných hudobných podujatí ešte nehádžu flintu do žita.

Jeden z najobľúbenejších festivalov neďaleko Nového Mesta nad Váhom ešte smutný ortieľ nevyriekol. Topfest aj napriek ťažkej a náročnej situácii stále živí u svojich priaznivcov nádej. Posledné slovo budú mať ale kompetentné úrady. Známi slovenskí hudobníci prezradili, ako to vnímajú.

V letných mesiacoch sa na Slovensku každoročne roztrhlo vrece s hudobnými podujatiami, ktoré si získavali čoraz väčšiu obľubu. Tento rok to však bude úplne inak. Multižánrový festival Pohoda sa na trenčianskom letisku definitívne neuskutoční a je veľmi pravdepodobné, že rovnaký osud zasiahne aj ostatné hudobné podujatia. „Chápeme, že sa šíri nervozita kvôli aktuálnej situácii,“ informovali organizátori jedného z najobľúbenejších festivalov dobrej muziky Topfest a zároveň priznali, že momentálne je situácia zložitá ako pre samotných organizátorov, tak i pre hudobníkov a ďalších pracovníkov z tejto oblasti. „Pracujeme s rôznymi možnými scenármi, avšak konečné stanovisko vám zatiaľ ešte nevieme poskytnúť, pretože čakáme na oficiálne vyjadrenie Vlády Slovenskej republiky a Úradu verejného zdravotníctva SR. Navyše, dotýka sa nás aj vývoj situácie v ďalších štátoch a otvorenie hraníc, keďže množstvo interpretov na našom festivale je zo zahraničia a ich účasť je tak otázna,“ prezradili nelichotivé správy.

Jedným dychom ale dodali, že hoci je veľmi pravdepodobné, že sa tento rok festival neuskutoční, aj napriek tomu naďalej pokračujú v jeho prípravách. „Zatiaľ žiadna z kapiel nezrušila svoju účasť. Majte prosím ešte chvíľu strpenia a dajte nám priestor a čas, kým sa v dohľadnej dobe nevrátime s ďalšími, zrejme konečnými, informáciami,“ povedali s nádejou organizátori už 17. ročníka letného festivalu.

Podarilo sa nám zistiť, že vstupenky na podujatie, ktoré sa má konať koncom júna sú stále v predaji. Známi slovenskí hudobníci, ktorí mali na Topfeste vystupovať, prezradili, ako celú situáciu vnímajú. „Mám to zapísané v kalendári a tŕpnem kedy mi zavolajú, že je to zrušené, ako všetky festivaly, ktoré som mal podpísané. Vyzerá to, že toto leto na žiadnom festivale hrať nebudem,“ povedal Vašo Patejdl a jedným dychom dodal, že doma sa rozhodne nenudí. „Nikam nejdem sedím doma a robím si pesničky na vianočný album. Keď to bude tak vycestujem, a keď to nebude tak, budem ďalej robiť doma v štúdiu,“ zamyslel sa V. Patejdl. Rovnako aj Ivan Tásler. „Nemám čo veľmi povedať, každý jeden muzikant by sa veľmi tešil, keby mohol opäť začať hrať. Hneď ako to bude možné, všetci sa podľa mňa na to vrhneme. Zatiaľ nemôžeme hrať, nemôžeme robiť festivaly a koncerty, pokiaľ to bude možné, budeme sa na to veľmi tešiť,“ skonštatoval Ivan Tásler.

TOPFEST 2020

Dátum konania obľúbeného festivalu je naplánovaný od 26. do 27. júna na Zelenej vode pri Novom Meste nad Váhom. Ťahákom tohtoročného podujatia je kanadská skupina SUM 41, medzi účinkujúcimi sú aj IMT Smile, Tublatanka, Vašo Patejdl s kapelou, HEX...