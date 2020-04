Ak pandémia pretrvá, olympijské hry v Tokiu sa o rok zrušia: Padnú za obeť pliage?

Ak sa ani v roku 2021 nepodarí zastaviť pandémiu nového koronavírusu, olympijské hry v Tokiu definitívne padnú za obeť tejto celosvetovej pliage.

Pre japonské periodikum Nikkan Sports to uviedol šéf organizačného výboru OH Joširo Mori. "V takom prípade budeme nútení olympijské hry definitívne odpískať," vyhlásil Mori.

Po novom sa olympijské hry v Tokiu majú konať v termíne 23. júla - 8. augusta 2021. Organizátori rozhodli o ročnom posune ešte v závere marca a odvtedy pracujú na neľahkých prípravách najväčšieho športového sviatku. Lenže konanie OH v náhradnom termíne momentálne spochybňujú už aj japonskí lekári. Šéf komory lekárov v krajine vychádzajúceho slnka Jošitake Jokokura tvrdí, že ak nebude dovtedy na svete účinná vakcína voči novému koronavírusu, olympijské hry bude veľmi náročné usporiadať bez dopadov na zdravie účastníkov z radov športovcov aj fanúšikov.

"Bez vakcíny to bude ťažké. Netvrdím, že nechceme olympijské hry, ale musia byť presne stanovené podmienky. Je to celosvetový problém, nielen náš japonský," vyslovil sa Jokokura, cituje ho portál denníka The Guardian.

Špecialista na infekčné choroby Kentaro Iwata má o čosi vyhranenejší názor. Konanie OH v roku 2021 na prelome júla a augusta označil za istých okolností za nepravdepodobné. "Budem úprimný. Nemyslím si, že olympiáda sa uskutoční na budúci rok. Chorobu COVID-19 potrebujeme dostať pod kontrolu nielen v Japonsku, ale aj na celom svete. A tieto dve podmienky bude takmer nemožné splniť. Pravda, ak nechceme mať hry bez divákov či s inými striktnými obmedzeniami," uviedol Iwata.

Medzinárodný olympijský výbor v tejto súvislosti tvrdí, že je príliš skoro vynášať súdy o tom, za akých podmienok sa OH v roku 2021 budú môcť uskutočniť. John Coates, ktorý dohliada na prípravy OH 2020, vyhlásil: "Situácia je nepredvídateľná a rýchlo sa mení. Môžu nastať problémy s účasťou fanúšikov či testovaním športovcov, ale hľadať odpovede na tieto otázky je ešte príliš skoro."