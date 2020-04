Legenda slovenského hokeja Jozef Golonka sa počas karantény utiahol spolu so svojou manželkou na chalupu na strednom Slovensku. Ako však prezradil, času na odpočinok veľa nemal, nakoľko si obaja vyhrnuli rukávy a pustili sa do práce. Golonka s úsmevom prezrádza, že za mesiac na chalupe sa z neho stal vodár, záhradník a kutil. A hoci priznal, že aj jemu chýba šport či divadlo, je si vedomý, že disciplína je v týchto dňoch viac než dôležitá. Jeho slová by si mal vypočuť každý z nás!