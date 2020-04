Erdogan rázne rozhodol: Pred predĺženým víkendom zákaz vychádzania

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v pondelok ohlásil trojdňový zákaz vychádzania, ktorý sa týka 31 veľkých miest a provincií vrátane metropoly Ankara a najväčšieho mesta Istanbul.

Rovnaké opatrenie platilo v krajine aj počas posledných troch víkendov, píše agentúra DPA. Podľa Erdogana bude zákaz vychádzania platiť od polnoci (23.00 h SELČ) z 30. apríla na 1. mája, ktorý je v krajine štátnym sviatkom, a potrvá do polnoci z 3. na 4. mája.

Erdogan avizoval, že víkendové zákazy potrvajú až do konca mája s tým, že plán návratu k normálnemu režimu bude ohlásený čoskoro. Zároveň dodal, že Turecko medzičasom poslalo zdravotnícky materiál do 55 krajín. Do Spojených štátov doručí vojenské nákladné lietadlo ochranné masky, obleky a dezinfekčné prostriedky v utorok.

Turecko eviduje vyše 112.000 osôb infikovaných koronavírusom SARS-CoV-2. Chorobe COVID-19, ktorú koronavírus spôsobuje, podľahlo v Turecku 2900 ľudí.