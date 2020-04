Riaditeľ WHO odkazuje: Svet mal v prípade koronavírusu počúvať našu organizáciu

Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus v pondelok vyhlásil, že táto špecializovaná agentúra OSN vydala najvyššiu úroveň výstrahy pred novým koronavírusom skoro, nie všetky krajiny sa však riadili jej odporúčaniami. Informovala o tom agentúra AFP.

Tedros poukázal na to, že WHO 30. januára - keď ešte mimo Číny neboli hlásené žiadne úmrtia a len 82 infikovaných - varovala, že šírenie ochorenia COVID-19 predstavuje "zdravotnícky stav núdze medzinárodného dosahu". "Svet mal vtedy starostlivo počúvať WHO," vyhlásil šéf organizácie na virtuálnom tlačovom brífingu.

WHO ostro kritizoval americký prezident Donald Trump, ktorý tento týždeň pozastavil financovanie tejto organizácie zo strany USA po tom, ako ju obvinil zo zľahčovania vážnosti epidémie a podlizovania sa Číne, kde sa nový koronavírusom koncom minulého roka objavil. Trump svoje tvrdenia nepodložil dôkazmi, píše AFP.

Tedros v pondelok trval na tom, že zdravotnícka agentúra OSN poskytuje od začiatku solídne odporúčania "na základe najlepšej vedy a dôkazov". Zdôraznil však, že "nemáme mandát nútiť krajiny... prijať naše rady".

Keď WHO 30. januára oznámila, že nový koronavírus predstavuje "najvyššiu úroveň naliehavosti... každá krajina mohla aktivovať všetky svoje zdravotnícke opatrenia", konštatoval Tedros. "Celému svetu sme odporúčali, aby zaviedol komplexný zdravotnícky prístup, a povedali sme - nájdite, testujte, izolujte a vykonávajte zisťovanie kontaktov," uviedol.

"Skontrolujte si to sami: krajiny, ktoré sa tým riadili, sú v lepšom postavení než iné. To je fakt," vyhlásil šéf WHO. "Je to na (jednotlivých) krajinách, aby odmietli alebo prijali. Každá krajina preberá vlastnú zodpovednosť," doplnil.

Pandémia ochorenia COVID-19, spôsobovaného koronavírusom SARS-CoV-2, si celosvetovo vyžiadala viac než 209 000 životov, nakazili sa vyše tri milióny ľudí, vyplýva z pondelkovej bilancie AFP vychádzajúcej z oficiálnych zdrojov. Najvyšší počet úmrtí evidujú Spojené štáty - vyše 55 000 z celkovo takmer milióna infikovaných.