Žena chcela svojmu synovi darovať pečeň: Šokujúce odhalenie po 27 rokoch od pôrodu

Matka chcela svoju synovi darovať pečeň a zachrániť mu tým život. No v nemocnici sa dozvedela zdrvujúcu pravdu.

Pani Xu s manželom Yao utrpeli šok. Ich 27-ročný syn Abin ochorel dňa 17. februára, neskôr mu bola diagnostikovaná rakovina pečene v konečnom štádiu, informuje Mirror.

Mum donating liver to dying son told she was given wrong baby 28 years ago https://t.co/CcFHzhfWQM pic.twitter.com/tcdsxBsWYB — Daily Mirror (@DailyMirror) April 27, 2020

Xu vzala Abina do šanghajskej nemocnice, kde sa lekári zhodli, že najväčšiu šancu na prežitie bude mať, ak mu niekto daruje pečeň. Matka, keďže bola zdravá, neváhala a ponúkla svoju. No testy ukázali niečo šokujúce - ich krv sa nezhodovala. "Vrátila som sa do mesta Jingxi a za Abinovým chrbtom som si nechala spraviť testy DNA. Približne o týždeň sme sa dozvedeli, že Abin nie je naším biologickým dieťaťom."

Syna porodila dňa 15. júna 1992. Neskôr zistila, že v ten deň sa v danej nemocnici narodili traja chlapci. Personál sa zrejme pomýlil a o tri dni neskôr si pár vzal domov nesprávne dieťatko. Ich skutočný syn, Awu, sa dostal do rodiny k pani a pánovi Guo. Tí sa až tento mesiac dozvedeli, že v skutočnosti vychovali cudzie dieťa.

Pani Xu pokračovala vo vyšetrovaní bez vedomia jej syna Abina. Obáva sa, že tieto okolnosti by mu spôsobili traumu. "Keď som kontaktovala Abinovu matku, povedala mi, že je nositeľkou hepatitídy typu B. Jej synovi mala byť poskytnutá vakcína proti žltačke tohto typu, no nesprávne bola podaná namiesto toho môjmu synovi. Preto teraz trpí rakovinou v tak mladom veku. Toto všetko spôsobila nemocnica," hovorí Xu.

Keď sa jej podarilo vypátrať, že jej skutočný syn žije v meste Zhumadian, nahlásila incident na miestnej policajnej stanici a dúfala, že jej pomôžu s ďalším hľadaním. Úradníkom poskytla bližšie informácie, napríklad jeho identifikačné číslo. Neskôr vyplynulo,že Awu pracuje práve na tej policajnej stanici, kde žena nahlásila prípad.

Šťastní rodičia si z pôrodnice vzali domov bábätko: Zarážajúce zistenie po 38 rokoch!

"Keď polícia najprv zavolala môjmu pestúnskemu otcovi, myslel som si, že ide o podvod. No moja biologická matka prípad nahlásila práve na tej stanici, kde pracujem. Keď mi kolega zavolal zo svojho mobilu, tak som vedel, že je to pravda," povedal Awu. "Zavolali ma na stanicu, aby sme overili detaily. Tam som sa prvýkrát stretol s mojím biologickým otcom a strýkom. Bol som úplne zmätený. Nevedel som, že také niečo sa môže stať. Je to viac ako dvadsať rokov, dokonca už ja sám mám dieťa."

Awu plánuje naďalej ostať v meste Zhumadian, no chce svojich biologických rodičov navštevovať častejšie. Keď odídu do dôchodku, chcel by, aby sa presťahovali do provincie Henan. "Moji pestúnski rodičia sa o mňa skvelo starali, dali mi vzdelanie, starostlivosť aj lásku. Chcem túto situáciu vyriešiť tak, aby som neublížil ani jednému páru rodičov. Všetci sú mojimi rodičmi, nechcem ich nahnevať."

Testy DNA dňa 21. apríla skutočne potvrdili, že Awu je synom Xu a Yaa. Zatiaľ nevedno, kedy sa pán a pani Guo predstavia ich zomierajúcemu biologickému synovi. Xu a Yao chcú urobiť všetko pre záchranu ich nevlastného syna.

Začalo sa vyšetrovanie historických dokumentov nemocnice, kde došlo k omylu. Riaditeľ Zhang Yijie uviedol, že zariadenie sa nechce zbaviť zodpovednosti: "To najdôležitejšie teraz je vynahradiť to rodinám."