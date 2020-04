Prečo stále držíme zatvorené obchody: Názor experta je pre nás vážnym varovaním

Trend v súvislosti s koronavírusom je na Slovensku zatiaľ nadpriemerne dobrý. Premiér Igor Matovič (46) sa v posledných dňoch rád chváli tým, že sme jednotkou v Európe v boji s pandémiou.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Najnovšie čísla jeho slová potvrdzujú, keďže za sobotu pribudlo len 6 nových prípadov a za nedeľu dokonca len 2. V tejto súvislosti sa aj z úst Matovičových koaličných partnerov ozýva otázka, či nie je čas na to, aby sme zrýchlili otváranie prevádzok a služieb.

Najhlasnejším zástupcom rozbiehania ekonomiky je vo vláde minister hospodárstva Richard Sulík z SaS. On sám pripomína, že vzhľadom na nízky počet nových prípadov ochorenia na COVID-19 je za zrýchlenie otvárania prevádzok. Túto otázku chce otvoriť na najbližšom rokovaní krízového štábu. „Na krízovom štábe sedí množstvo rozumných ľudí, sú to odborníci, ktorí vidia, koľko máme nakazených a vyliečených. Som presvedčený, že zvíťazí zdravý rozum a že proces otvárania urýchlime,“ vysvetlil šéf rezortu hospodárstva. „Teraz je nových prípadov nákazy málo, tak zrýchlime. Keď ich bude viac, spomalíme. Keď ich bude oveľa viac, môžeme ísť aj pár krokov späť. Raz za dva týždne si sadnúť a vyhodnocovať nestačí, ten proces musí byť dynamickejší,“ zdôraznil Richard Sulík.

Ten zastáva najmä rýchlejšie otváranie terás reštaurácií a predajní nad 300 štvorcových metrov. Podobné vyjadrenia však zaznievajú aj z úst druhého koaličného partnera Borisa Kollára zo Sme rodina. „Uvoľňovanie opatrení v súvislosti so šírením nového koronavírusu a otváranie ekonomiky Slovenska by mali byť rýchlejšie, pretože výsledky sú dobré,“ hovorí Kollár. On sám odhaduje, že nezamestnanosť po kríze môže vystúpiť až na 15 %, preto treba ekonomiku rozbiehať čo najskôr. Strana Za ľudí túto tému nekomentovala.

Druhá fáza až o týždeň

Druhá fáza sa má na Slovensku spustiť až budúcu stredu 6. mája. V rámci nej sa otvoria krátkodobé ubytovania, kaderníctva či spustia prevádzku taxislužieb. Prevádzkovatelia budú musieť dodržiavať prísne hygienické štandardy aj obmedzenia. Premiér Matovič však zatiaľ nepripúšťa, že by došlo k urýchleniu a posúvaniu plánu, ktorý nastavili epidemiológovia. „Zatiaľ ideme tak, že by druhá fáza mohla byť na svete - skôr ako 6. mája to určite nepríde. Nemali by sme to urýchľovať,“ poznamenal Matovič v relácii Na telo.

Opatrenia, ktoré sú zavedené na Slovensku pre aktuálnu situáciu s novým koronavírusom, priniesli podľa premiéra veľký prospech. Zároveň vyzýva ľudí na to, aby boli naďalej zodpovední. Obáva sa, že ich postupne prestane baviť dodržiavať pravidlá a napríklad prestanú nosiť rúška, alebo začnú viac cestovať. Priznal, že v takomto prípade by sa situácia „mohla vymknúť spod kontroly“. Pred prípadnou druhou vlnou je podľa neho dôležité, aby boli pripravené najmä nemocnice.

Otvoriť galériu Zdroj: Infografika Nového Času

V pondelok sa prezidentka Zuzana Čaputová stretla s ministrami zdravotníctva aj práce. „Nemôžeme zabúdať na zariadenia sociálnych služieb, kde sa vyskytli prípady nákazy a mali tragické následky,“ podotkla Čaputová. Šéfovia rezortov zároveň oznámili, že začínajú s plošným testovaním v DSS, kde použijú desaťtisíce rýchlotestov.

Aký je plán

Druhá fáza (od 6. mája)

ubytovanie - krátkodobé, bez spol. stravovania, jedlo do izby, s WC a kúpeľňou, bez iných služieb

kaderníctva, pedikúry a manikúry - podľa podmienok (na základe telef. objednávky, dezinfekcie pracovného miesta, s prestávkou 15 minút po každom klientovi, zoznam zákazníkov a kontaktných čísiel na každého zákazníka)

vonkajšie turistické atrakcie

taxislužba - podľa podmienok

detské kluby do 10 rokov - podľa podmienok

bohoslužby a svadby - podľa podmienok

Tretia fáza (najskôr od 20. mája)

obchody do 1 000 m2

služby do 1 000 m2

verejné stravovanie - vonkajšie terasy

masáže, športové rekondičné rehabilitácie - len suché procedúry

múzeá, galérie, knižnice a výstavné siene - podľa podmienok

Štvrtá fáza (najskôr od 3. júna)

kiná, divadlá

kúpaliská

hromadné podujatia

obchodné centrá

školy, škôlky

vnútorné športoviská

športové podujatia

ubytovanie

Expert: Plán je nastavený dobre, mali by sa ho držať

Pavol Jarčuška, prezident Slovenskej spoločnosti infektológov Otvoriť galériu Pavol Jarčuška, prezident Slovenskej spoločnosti infektológov Zdroj: tasr

- Myslím si, že tak, ako sú nastavené, tak sú správne. Zatiaľ poďme podľa toho plánu. My budeme mať k tomu stretnutie, prehodnotíme riziká. Ide veľa voľných dní, čiže prílišné uvoľnenie nad rámec toho by nebolo správne. My sme to nastavili tak, ako to je reálne možné, a je to v poriadku. Keď bude epidemiologická situácia priaznivá, tak to uvoľníme v nejakých intervaloch. Keď sa pozrieme napríklad na Singapur, ktorý bol vzorom, tak tam nemali nové infekcie, uvoľnili to skôr a rýchlejšie a dnes majú od 800 do 1 000 nových infekcií denne, a pritom sú o niečo väčší od nás. Netreba ísť nad rámec toho nastavenia, žiadna krajina.

Matovič prosí SaS: Podporoval som vás, nerobte podrazy

Už niekoľko týždňov cítiť napätie medzi Richardom Sulíkom z SaS a Igorom Matovičom z OĽaNO. Problémom sú kroky vlády, s ktorými šéf liberálov niekedy nesúhlasí. Stalo sa tak napríklad pred Veľkou nocou, keď na hranice okresov postavili policajtov a armádu a kontrolovali každé auto. Teraz si s premiérom vymieňajú poznámky najmä v súvislosti s otváraním prevádzok.

„Vo voľbách som vás opakovane podporoval ako jedinú stranu a vyzýval ľudí, aby vás volili aj v minulých, aj v týchto... A dostali sme spoločne poverenie od ľudí Slovensko zmeniť na krajinu, kde sa bude dobre pracovať, podnikať a žiť - ako ste na bilbordoch hlásali. Skúsme sa preto sústrediť na plnenie sľubov a nerobme si podrazy,“ odkázal Matovič Sulíkovi na facebooku.

„Musíme držať spolu, lebo mafi a sa len a len teší, ak to nerobíme a vidia tie podrazy,“ dodal. Zároveň sa priklonil na stranu Sme rodina, ktorých považuje za serióznejších partnerov: „Od začiatku sa správajú voči ostatným veľmi kolegiálne, dokážu sa postaviť aj za nepopulárne rozhodnutia a ani náznakom sa nesnažia populisticky robiť politiku na úkor celku.“