Austrália má aplikáciu na sledovanie nakazených: Upozorní na pozitívne testovaného človeka

Sledovanie kontaktov. Austrálska vláda uviedla aplikáciu, ktorá užívateľov upozorní pri kontakte s pozitívne testovaným človekom.

Za hodinu si ju stiahlo približne milión ľudí. Aplikácia COVIDSafe je určená pre smartfóny a využíva Bluetooth technológiu na vysielanie bezdrôtového signálu. Keď zachytí nejakého iného používateľa do vzdialenosti 1,5 metra, vymení si s jeho telefónom tzv. digitálne potrasenie rukou. Otvoriť galériu U protinožcov má pandémia mierny priebeh. Zdroj: getty images Následne tento kontakt zaradí medzi svoje a zašifruje ho. Ak bude niekto pozitívne testovaný na koronavírus, všetky takéto kontakty, v ktorých blízkosti bol dlhšie ako 15 minút, dostanú upozornenie. To bude anonymné, identitu pozitívne testovaného človeka aplikácia nezverejňuje.

Austrália má 6 720 potvrdených prípadov, pričom zomrelo 83 osôb. Premiér Scott Morrison sa vyjadril, že sociálne obmedzenia by sa mohli zmierniť, ak by dosť ľudí používalo aplikáciu. Podľa predpokladov by pre maximálnu mieru efektivity malo program používať 40 % populácie. Je potrebné uviesť svoj vekový rozsah, telefónne číslo, PSČ a meno alebo prezývku. Na margo obáv týkajúcich sa ochrany osobných údajov sa vláda vyjadrila, že iba štátne zdravotné orgány budú disponovať citlivými informáciami a všetky sa každých 21 dní zmažú, alebo sa zmažú, ak si užívateľ odstráni aplikáciu z telefónu. Ochrana však zatiaľ nie je zákonne podložená.