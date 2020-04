Život sa pomaly vracia do normálu: Španieli vypustili deti do ulíc, Taliansko uvoľňuje obmedzenia

Taliansko je najdlhšie zavretou krajinou v Európe. Aj ono sa však začne otvárať od 4. mája.

Všetko však pôjde veľmi pomaly. „Ak milujete Taliansko, dodržujte vzdialenosť,“ povedal premiér Giuseppe Conte pri predstavovaní plánu na postupné uvoľňovanie obmedzení.

Parky, továrne a staveniská sa otvoria, školy však ostanú zavreté až do septembra. To je malý náčrt toho, ako sa Taliansko začne prebúdzať z koronaspánku. Premiér Conte tiež avizoval, že ľudia konečne budú môcť navštíviť svoju rodinu, ale len v malom počte a so zakrytou tvárou. Rozhodol tak po tom, čo krajina zaznamenala najnižší denný nárast mŕtvych od 14. marca. Celkový počet je tak okolo 27 000, čo je najviac v Európe.

Postupné uvoľňovanie bude znamenať aj to, že ľudia budú môcť cestovať v rámci svojho regiónu, ale nie do iného.Športovci môžu opäť začať individuálne trénovať a bežní ľudia môžu športovať vonku v blízkosti domu alebo v rozľahlých priestoroch. Bary a reštaurácie budú mať možnosť predaja cez okienko okrem donášky, ktorú mali povolenú doteraz.

Jedlo sa v podnikoch zatiaľ nemôže konzumovať, musia ho jesť doma alebo v kancelárii. Všetky ostatné obchody, múzeá a knižnice sa otvoria 18. mája. Napokon od 1. júna sa otvoria služby blízkeho kontaktu, ako sú kaderníctva, salóny krásy, ale aj reštaurácie s možnosťou obsluhy tak, ako sme zvyknutí. Napriek tomu premiér Conte prízvukuje svojim krajanom, že sociálny odstup treba dodržiavať ešte viac mesiacov a omše v kostoloch budú stále zakázané. „Ak nebudeme rešpektovať preventívne opatrenia, krivka pôjde hore, úmrtia začnú stúpať a naša ekonomika bude nenávratne zničená,“ vyjadril sa. Uviedol tiež, že vláda zastropuje cenu rúšok na 50 centov a budú sa predávať bez dane.

Španielsko

Táto krajina má v Európe najviac prípadov ochorenia. Podobne ako Taliansko však zaznamenala najnižší denný nárast úmrtí. Vďaka tomu mohli deti pod 13 rokov po viac ako mesiaci vyjsť na ulicu a užívať si čerstvý vzduch, ale len jednu hodinu a nemôžu ísť od domu ďalej ako na kilometer. Môžu sa bicyklovať či kolobežkovať, no parky ostávajú zavreté. Ďalšie uvoľňovanie má podľa vlády nasledovať v polovici mája.

Nový Zéland

Ostrovný štát denne zaznamenáva len jednociferné čísla nových prípadov. V nedeľu pribudol iba jeden pacient. Premiérka Jacinda Ardern tvrdí, že vírus je aktuálne eliminovaný. Sú tak pripravení uvoľniť prísne reštrikcie zavedené hneď na začiatku pandémie. Oddnes budú otvorené viaceré obchody, zdravotné strediská a edukačné zariadenia. Ľudia však budú stále dodržiavať sociálny odstup. „Otvárame ekonomiku, ale nespúšťame sociálny život obyvateľov,“ vyjadrila sa premiérka.

Ostatné krajiny

* Švajčiarsko začalo po šiestich týždňoch uvoľňovať opatrenia, otvoriť už môžu kaderníctva, kozmetické štúdiá, ako aj stavebniny a záhradné centrá. Lekári či zubári smú brať už aj pacientov, ktorí nie sú vo vážnom stave.

* V Nemecku popri otváraní zaviedli povinné rúška vo verejnej doprave, vo väčšine spolkových krajín sú povinné aj pri nakupovaní.

* Britský premiér Boris Johnson sa vrátil do úradu po prekonaní koronavírusu a čoskoro tiež predstaví plán uvoľňovania obmedzení.

* Belgicko bude postupovať rovnako ako Taliansko a začne sa otvárať 4. mája, pričom rúška budú povinné pre osoby nad 12 rokov. Od 18. mája otvorí aj školy.