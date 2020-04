Dobrá správa pre zamestnancov Jaguaru: Tým, ktorí nepracujú kvôli pandémii, zvyšujú náhradu mzdy

Spoločnosť Jaguar Land Rover v Nitre od pondelka upravila odmeňovanie zamestnancov, ktorí nepracujú z dôvodu prekážok na strane zamestnávateľa spôsobených koronakrízou.

"Po dohode s odborovými organizáciami pôsobiacimi na pôde nitrianskeho závodu zvyšujeme náhradu mzdy zamestnancov zo 60 na 80 percent priemernej mzdy," informovala o tom hovorkyňa automobilky Miroslava Remenárová. Odvody zo mzdy, na rozdiel od štátnej kompenzácie 80 percent mzdy, nie sú hradené štátnou pomocou. "Zvýšené odvody teda v plnej miere hradí Jaguar Land Rover Slovakia," dodala.

Nová dohoda je platná minimálne do konca mája. "Pokiaľ by bola štátna pomoc predĺžená v rovnakej podobe a v tom období by v súvislosti s aktuálnou situáciou časť zamestnancov spoločnosti ešte nepracovala, vyplácanie prekážky v práci bude pokračovať vo výške 80 percent priemernej mzdy," potvrdila Remenárová. Zamestnanci nitrianskej automobilky, ktorí pracovali a pracujú aj počas odstávky, dostávajú navyše mesačný bonus vo výške 100 eur, obedy, večere a nápoje v závode zadarmo.

Automobilka prerušila svoju výrobu od 20. marca. V dvojzmennej prevádzke zostali pracovať len vybrané tímy zabezpečujúce výrobu vozidla Land Rover Defender a tie, ktoré sú určené na zabezpečenie nevyhnutných prevádzkových činností. Vedenie spoločnosti minulý týždeň informovalo o tom, že výrobu v celom závode začne spúšťať od 18. mája. "Aj po tomto dátume však bude rozbeh postupný a nejaký čas sa bude vyrábať iba v jednozmennej prevádzke. Čiže zamestnanci, ktorí budú z tohto dôvodu doma, budú mať naďalej hradených 80 percent priemernej mzdy," skonštatovala Remenárová.