WHO varuje pred unáhleným uvoľňovaním opatrení: Pandémia ešte zďaleka nie je na konci

Pokiaľ budú krajiny uvoľňovať opatrenia proti koronavírusu príliš skoro, môžu sa vrátiť do situácie, kedy budú musieť znovu zavádzať obmedzenia pohybu. Varoval pred tým v pondelok zástupca Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Michael Ryan.

Generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus zároveň vyhlásil, že pandémia covidu-19 ešte zďaleka nie je na konci. Tedros v pondelok takisto vyjadril "hlboké znepokojenie" z narušenia fungovania bežných zdravotných služieb kvôli pandémii, najmä pokiaľ ide o vplyv na deti. Uviedol, že z 21 krajín je hlásený nedostatok vakcín proti iným chorobám v dôsledku obmedzenia cezhraničného pohybu vzhľadom k pandémii. Tedros sa pritom odvolal na údaje svetovej aliancie pre očkovanie Gavi.

"Počet prípadov malárie v subsaharskej Afrike by sa mohol zdvojnásobiť," varoval Tedros. "To sa nesmie stať, spolupracujeme s krajinami, aby sme im pomohli," uistil. Šéf WHO v pondelok ďalej vyjadril znepokojenie nad čoraz vyššími prírastkami prípadov infekcie v Afrike, východnej Európe, Latinskej Amerike a niektorých ázijských krajinách. "Máme pred sebou dlhú cestu a veľa práce," vyhlásil Tedros.

Počet potvrdených prípadov nákazy celosvetovo presiahol hranicu troch miliónov. Doteraz najhoršia pandémia, ktorá vzišla z Číny, zasiahla Spojené štáty a niektoré krajiny na juhu a západe Európy, ako sú Taliansko, Španielsko, Francúzsko a Británia. Kým ale tieto krajiny majú zjavne kulmináciu prvej vlny epidémie za sebou, v regiónoch, o ktorých sa zmieňuje WHO, sú nárasty infikovaných aj mŕtvych stále strmšie.