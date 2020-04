Čo sa deje s Kim Čong-unom? Južná Kórea sa vyjadrila jasne, takáto je pravda

Juhokórejská vláda odmietla v pondelok fámy, že severokórejský vodca Kim Čong-un je v zlom zdravotnom stave. V posledných dňoch sa totiž zintenzívnili špekulácie o jeho zdraví a izolovaná krajina stále mlčí o jeho mieste pobytu, pripomenula tlačová agentúra AP.

Sú obavy, predovšetkým v Soule a vo Washingtone, aký bude vývoj v Severnej Kórei (KĽDR) a jej jadrovom programe, ak sa naozaj niečo Kimovi stane. Pre Južnú Kóreu a Spojené štáty by Kimova neprítomnosť znamenala, že odišiel muž, s ktorým mohli posledné dva roky rokovať o denuklearizácii Severnej Kórey, hoci rozhovory v posledných mesiacoch zastali.

Juhokórejský minister pre zjednotenie Kim Jon-čchol v Soule na fóre za zatvorenými dverami povedal, že Južná Kórea má "dostatok spravodajských informácií, aby mohla s istotou tvrdiť", že v Severnej Kórei "neprebieha nič nezvyčajné", čo by podporilo špekulácie o zdraví Kim Čong-una. V pondelok to oznámilo jeho ministerstvo.

Minister na nedeľnom fóre neuviedol, aké konkrétne spravodajské informácie viedli k takému záveru, ale zdôraznil, že k nemu dospeli po dôkladnej analýze.

Jeho vyjadrenia sú rovnaké ako skoršie juhokórejské vyhlásenia, že Kim Čong-un sa podľa všetkého venuje štátnym záležitostiam ako obvykle a že v Severnej Kórei nezaznamenali žiadne nezvyčajné aktivity. Tieto vyhlásenia však nerozptýlili fámy o Kimovi, sčasti aj preto, že špionážne správy o vývoji v Severnej Kórei sa občas v minulosti ukázali ako nesprávne.

Fámy o Kimovom zdraví sa začali šíriť po tom, čo sa vodca 15. apríla nezúčastnil na dôležitej udalosti - na spomienkových oslavách pri príležitosti 108. narodenín svojho starého otca, zakladateľa Severnej Kórey Kim Ir-sena. Vnuk Kim je treťou generáciou tejto rodiny, ktorá vládne Severnej Kórei, a túto udalosť od svojho nástupu k moci ešte nikdy nevymeškal. Kim (36) prevzal moc po svojom otcovi Kim Čong-ilovi, keď ten koncom roka 2011 zomrel.

Severokórejské štátne médiá sa od 15. apríla vôbec nezmienili o Kimovom zdraví ani o jeho pracovných aktivitách, hoci dodali, že dostal od krajín zo zahraničia niekoľko pozdravov. V pondelok severokórejská štátna televízia uviedla, že Kim poslal poďakovanie robotníkom a predstaviteľom v turistickom rezorte Samdžijon na východe KĽDR, kde stavajú domy.

Kim je absolutistický vodca krajiny s programom na vývoj jadrových zbraní, preto je jeho zdravie predmetom veľkého záujmu v regióne i celosvetovo. Keby sa s ním niečo stalo, viedlo by to k nestabilite v Severnej Kórei.

Kim verejne neoznačil svojho nástupcu a to vyvoláva otázky, kto by prevzal vedenie v Severnej Kórei, keby ťažko ochorel alebo zomrel. Mnohí odborníci vravia, že pravdepodobne by to bola jeho už teraz vplyvná mladšia sestra Kim Jo-džong, ktorá by udržala pri moci túto dynastiu. Ďalší experti tvrdia, že by možno vzniklo kolektívne vedenie cez členov Kimovej rodiny. Mohol by však nastať aj boj o moc medzi zástancami Kimovej dynastie a tými, ktorí si želajú vládu bez Kimovcov.