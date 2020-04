Invalidnú dôchodkyňu vyhodili z obchodu: Nad správaním personálu vám rozum postojí

Neľudské a trápne! V záhradníckom centre v Michalovciach neobslúžili invalidnú dôchodkyňu.

Helenu Huďovú (62), ktorá nemá jednu nohu, v čase vyhradenom pre seniorov do obchodu nepustili. Dôvod? Sprievodkyňu, tlačiacu vozík, jej robila dcéra, ktorá nemá seniorský vek... Keď sa dožadovali vedúceho, aby hendikepovanú ženu sprevádzal on, nevedeli ho nájsť.

Mimoriadne poľutovaniahodná udalosť sa stala minulý týždeň vo štvrtok v Michalovciach, kam z Dvorianok (okr. Trebišov) dôchodkyňa merala približne 50-kilometrovú cestu. „Chcela som si kúpiť kvety a okrasné stromčeky do záhrady. Bolo čosi po pol desatej, teda prišli sme v čase vyhradenom pre seniorov. Obsluhujúca zamestnankyňa nás pri vstupe do záhradníctva nepustila, lebo moja dcéra Lucia (38), ktorá ma tlačila, nemá požadovaný vek. V predajni pritom mali len jednu zákazníčku, a keď sme sa dožadovali, aby zavolali vedúceho, nedokázali ho nájsť,“ smutno spomína na nevydarený nákup pani Helena.

Uvedomila si totiž, že po nákupnom čase pre dôchodcov síce pustia dnu jej dcéru, ale pre zmenu nepustia ju... „Museli sme odísť naprázdno a veľmi som sa hanbila, že boli takí neľudskí.Tam nikomu neprekážalo, že ma sprevádzala dcéra. Stačilo udržiavať odstupy. Iné mesto, iná predajňa a normálny prístup. Určite už do obchodu v Michalovciach viac nepôjdem,“ priznala sklamaná dôchodkyňa.

Predajca: Mrzí nás to

„Vzniknutá situácia našu spoločnosť z ľudského hľadiska mrzí, avšak od 22. apríla 2020 od 6.00 hod. platí opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR, ktoré nariaďuje našej spoločnosti v čase od 9.00 do 11.00 hod. vpúšťať do našej prevádzky striktne iba osoby nad 65 rokov. Opatrenie zavádza vyhradené hodiny pre seniorov nad 65 rokov a definuje hľadisko veku ako jediný faktor, na základe ktorého sa musíme rozhodovať, koho vpustíme a koho nevpustíme. Pokiaľ zákazníčka mala 62 rokov a jej sprevádzajúca 38 rokov, bohužiaľ, účinné právne predpisy nám výnimku neumožňujú urobiť, a to ani v prípade, ak ide o invalidného dôchodcu,“ uviedol stanovisko predajcu Jakub Lupač.