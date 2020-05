Sahara bola pred 100 miliónmi rokov najnebezpečnejšie miesto na Zemi

Pred 100 miliónmi rokov bola Sahara vďaka svojím vtedajším obyvateľom najnebezpečnejším miestom na Zemi.

Vo svojej štúdii, najväčšej za takmer storočie, to tvrdí medzinárodný tím vedcov, ktorý skúmal fosílie stavovcov zo skalných útvarov z obdobia kriedy v južnom Maroku, známych ako geologická skupina Kem Kem. Oblasť súčasnej púšte obývalo podľa ich zistení viacero druhov predátorov.

V oblasti Sahary sa pred 100 miliónmi rokov nachádzal rozsiahly riečny systém, ktorý obývalo mnoho rôznych druhov vodných aj suchozemských živočíchov. Medzi druhmi z nálezísk v Kem Kem boli napríklad tri z najväčších známych druhov dinosaurov na svete vrátane Carcharodontosaura, ktorý mal obrovské čeľuste s dlhými pílkovitými zubami a dorastal do dĺžky viac ako osem metrov, či zhruba rovnako dlhého Deltadromeusa s dlhými štíhlymi zadnými končatinami. Vedci tiež popísali niekoľko dravých vtákojašterov či predátory podobné krokodílom. "Toto bolo pravdepodobne najnebezpečnejšie miesto v histórii planéty Zem, miesto, kde by ľudský cestovateľ v čase nevydržal príliš dlho," vyjadril sa vedúci autor štúdie Nizar Ibrahim z University of Detroit Mercy, ktorý pôsobí aj na University of Portsmouth.

Podľa Davida Martilla z University of Portsmouth, spoluautora štúdie, mnoho vtedajších dravcov záviselo od bohatej zásoby rýb. Oblasť podľa neho obývali obrovské latimérie či dvojdyšníky. "Máme tu enormného sladkovodného piliara nazývaného Onchopristis s najdesivejšími hákovitými zubami, ktoré sú ako ostnaté dýky, ale krásne lesklé," popísal Martill.

Štúdia, ktorá vyšla v žurnále ZooKeys, podľa Ibrahima "poskytuje okno do afrického veku dinosaurov". Podieľali sa na nej aj výskumníci z univerzít v Detroite, Chicagu, Leicesteri, Casablance, z University of Montana a McGill University. Vedci vytvorili prvý detailný a plne ilustrovaný popis skupiny Kem Kem. Na zhromaždenie obrovského množstva údajov a snímok fosílií navštívil Ibrahim zbierky z Kem Kem na viacerých kontinentoch.