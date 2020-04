Čo bude s touto sezónou Fortuna ligy? Polovica klubov je proti dohraniu!

K reštartu futbalovej Fortuna ligy vedie dlhá cesta. Najvyššia súťaž je pre pandémiu koronavírusu prerušená od 9. marca. Zatiaľ nie je jasné, kedy by sa mohla opäť rozbehnúť.

Ak aj áno, tak len bez divákov. V prípade uspokojujúcej situácie by podľa ústredného krízového štábu mohlo prísť k zrušeniu zákazu športových podujatí niekedy v júni.

Kluby by aj tak potrebovali na spoločnú prípravu či príchod legionárov zhruba dva-tri týždne, kým by vybehli na ihriská bojovať o ligové body. Tržby zo vstupného, z bufetov či predaja suvenírov ostanú naďalej nulové. Príjmy z televíznych práv sú oproti vyspelej Európe smiešne. Reklamní partneri v krízovom období tiež logicky vycúvali zo spolupráce. Stoja vôbec kluby o pokračovanie sezóny? Do reštartu súťaže sa príliš nehrnú. Nad všetkými budú visieť ako Damoklov meč prísne hygienické opatrenia. I riziko, že v prípade zistenia nákazy u jediného hráča môže prísť k opakovaným testovaniam všetkých jeho spoluhráčov, členov realizačného tímu a pri pozitívnom výsledku automaticky k dvojtýždňovej karanténe. Klubom navyše pribudnú starosti a asi aj náklady. Bez dezinfekcií vnútorných priestorov štadióna, lôpt, trávnikov to asi nepôjde.

„Ligu by sme mali ukončiť a nehľadať akékoľvek alternatívy jej dokončenia. Dohrať ju je nezmysel. Do budúcnosti by to mohlo spôsobiť obrovské problémy. Maximálny možný čas by sme mali venovať nastaveniu ďalšej sezóny, televíznym právam či sponzorským zmluvám, aby sme zachovali rámec ligy aspoň v takom móde, aký bol pred koronakrízou,“ vyhlásil pre klubovú televíziu generálny manažér AS Trenčín Róbert Rybníček. Pesimistické hlasy sa ozývajú z Dunajskej Stredy, Michaloviec, Ružomberka či z Pohronia. Kluby dostali minulý týždeň po uvoľnení vládnych opatrení od riadiaceho orgánu ligy manuál tréningového procesu po skupinkách. Okrem Trenčína vybehli na trávnik len futbalisti Michaloviec a tréningy avizoval aj Slovan. Ostatní vyčkávajú, nemajú sa kam ponáhľať.

Ako to vidia:

ŠK Slovan Bratislava: po základnej časti suverénny líder súťaže s 10-bodovým náskokom pred Žilinou má v tom úplne jasno – sezónu chce dohrať na ihriskách.

MŠK Žilina: po turbulenciách, keď klub vyhodil 17 hráčov A-mužstva a vyhlásil likvidáciu, by uvítal predčasný koniec sezóny, hoci by ju mal s kým dokončiť.

FC DAC Dun. Streda: podľa klubu zo Žitného ostrova by bolo v tejto situácii najlepšie uzavrieť prerušený ročník a legitimizovať poradie po základnej fáze.

MFK Zemplín Michalovce: na východe nevidia rozumný dôvod na to, aby sa mala liga dohrávať, keďže situáciu s výpadkom príjmov to aj tak nezlepší.

FC Spartak Trnava: viacerým hráčom sa posledný májový deň končia zmluvy, preto by skôr prišlo vhod uzavretie sezóny, hoci tréner Cheu je za jej dohratie.

MFK Ružomberok: odďaľovanie termínu reštartu najvyššej súťaže na najteplejšie mesiace roka vyvolávajú v liptovskom klube skôr pesimizmus.

AS Trenčín: pod Hradom Matúša Čaká sú za to, aby sa už nepokračovalo v nadstavbovej časti súťaže a kluby sa radšej sústredili na štart nového ročníka.

FC ViOn Z. Moravce: je za dohratie ročníka, v ktorom chce ešte zabojovať o Európsku ligu zo 7. miesta ako aj uspieť v semifinále Slovenského pohára.

FK Senica: pred pár dňami bol klub, ktorý je od októbra bez peňazí, ešte za predčasné ukončenie ročníka, no príchodom nového majiteľa zmenil názor.

FK Sereď: tretí klub od konca tabuľky je pripravený prispôsobiť sa rozhodnutiam vyšších inštancií – ak príde k reštartu, ligu je ochotný dohrať.

FC Nitra: po vstupe nového investora z Ukrajiny sa situácia pod Zoborom zlepšila, ale klub by skôr preferoval prípravu na nový ročník ako boj o záchranu.

FK Pohronie: nováčik by považoval dokončenie sezóny za mimoriadne neštandardné a náročné vzhľadom na nahustený program a úzky káder.